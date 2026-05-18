18:24 18.05.2026

Уряд закріпив DREAM як офіційну платформу для роботи зі СПІ

Кабінет міністрів України затвердив постанову, яка вносить зміни до Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави (СПІ), зокрема закріпив екосистему DREAM як офіційну платформу для його реалізації.

"Постанова підтверджує: до запровадження окремої Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиційними проєктами всі процеси – від подання пропозицій до моніторингу – реалізуються через систему DREAM. Пропозиції до СПІ подаються в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису (КЕПу)", – йдеться у пресрелізі DREAM.

Відповідну постанову №612 Кабмін затвердив 1 травня.

Серед інших змін також введення індикаторів вимірювання цільових показників напрямів публічного інвестування. Для кожного показника формуватимуться конкретні метрики з плановими значеннями на кожен рік середньострокового періоду.

Постанова закріпила офіційний перелік галузей та підсекторів для публічного інвестування, який охопив 13 міністерств і 95 підсекторів в межах 18 секторів. Найбільше підсекторів закріплено за Мінекономіки (23) та Мінрозвитку (21).

Крім того, впроваджується рейтингування напрямів при формуванні міністерствами пропозицій до СПІ. Усі діючі публічні інвестиційні проєкти та програми мають бути включені до рейтингових списків за пріоритетністю.

Постанова також встановлює чіткі терміни для кожного етапу підготовки СПІ.

