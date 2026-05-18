Судитимуть керівника РТЦК на Прикарпатті та трьох його підлеглих, які катували військовозобов'язаних

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо керівника одного із районних ТЦК Івано-Франківщини і трьох його підлеглих, які принижували і били військовозобов’язаних.

"Після того, як ДБР перевірило скарги громадян і народних депутатів щодо побиття, катування та вимагання грошей в одному з прикарпатських ТЦК, а також після офіційних публікацій у медіа, до правоохоронних органів почала звертатися ще більша кількість осіб, які постраждали від дій групи військовослужбовців РТЦК на чолі з керівником", – йдеться у повідомленні на сайті ДБР.

У ході досудового розслідування слідчі встановили два факти катування мобілізованих чоловіків. В одному з епізодів працівники ТЦК застосували фізичну силу до чоловіка, який відмовився проходити флюорографію.

"Потерпілого вивели у коридор лікарні, де один із фігурантів утримував його, а інший бив по голові металевим жетоном, затиснутим у кулаці. Після цього ще один військовослужбовець кілька разів ударив чоловіка в область печінки, намагаючись залякати його та змусити пройти обстеження. Надалі його привезли у приміщення ТЦК, де продовжували бити. За результатами побиття у чоловіка діагностовано перелом ребра та інші тілесні ушкодження", – розповіли слідчі.

В іншому епізоді троє фігурантів силоміць утримували чоловіка, а керівник ТЦК у цей час завдавав йому ударів.

"Водночас ті, хто тримав потерпілого, також били його руками та ногами. Після чого зняли з нього одяг, залишили лежати на бетонній підлозі та надалі силоміць завели до кабінету рентгенографії. Під час побиття фігуранти також застосували сльозогінний балончик, двічі бризнувши потерпілому в обличчя. Через отримані травми чоловік переніс складну операцію з видалення одного з органів", – повідомили у бюро.

Дії керівника та трьох його підопічних кваліфіковано за ч. 3 ст. 127 КК України – катування, вчинене представником держави. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Суд узяв усіх під варту без права внесення застави.

Процесуальне керівництво здійснювала Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.