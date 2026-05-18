Агентство "Інтерфакс-Україна" приєдналось до Альянсу з питань штучного інтелекту

Провідні українські медіа та медійні організації, зокрема, інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна", об’єдналися задля створення Альянсу з питань штучного інтелекту.

Із відповідною ініціативою виступило Суспільне Мовлення. До них долучилися видання "NV", "1+1 Media", "Starlight Media", "Українська Правда", "Еспресо", "Лівий Берег", громадські організації "Інститут масової інформації" та "Детектор медіа".

"Метою Альянсу є формування прозорих правил використання штучного інтелекту на українському медіаринку, захист авторських прав, розвиток відповідального впровадження технологій та підвищення стійкості інформаційного середовища.

Альянс створюється як міжгалузева платформа для діалогу медіа, OTT-платформи, телекому та технологічних компаній. Учасники працюватимуть над узгодженням підходів до використання медіаконтенту для навчання моделей штучного інтелекту, створенням механізмів верифікації контенту та обміном про випадки дезінформації. Також робота Альянсу передбачатиме розвиток спільної технологічної інфраструктури та підготовку кадрів.