17:18 18.05.2026

Агентство "Інтерфакс-Україна" приєдналось до Альянсу з питань штучного інтелекту

Провідні українські медіа та медійні організації, зокрема, інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна", об’єдналися задля створення Альянсу з питань штучного інтелекту.

Із відповідною ініціативою виступило Суспільне Мовлення. До них долучилися видання "NV", "1+1 Media", "Starlight Media", "Українська Правда", "Еспресо", "Лівий Берег", громадські організації "Інститут масової інформації" та "Детектор медіа".

"Метою Альянсу є формування прозорих правил використання штучного інтелекту на українському медіаринку, захист авторських прав, розвиток відповідального впровадження технологій та підвищення стійкості інформаційного середовища.

Альянс створюється як міжгалузева платформа для діалогу медіа, OTT-платформи, телекому та технологічних компаній. Учасники працюватимуть над узгодженням підходів до використання медіаконтенту для навчання моделей штучного інтелекту, створенням механізмів верифікації контенту та обміном про випадки дезінформації. Також робота Альянсу передбачатиме розвиток спільної технологічної інфраструктури та підготовку кадрів.

16:21 15.05.2026
Кулеба та керівник Palantir Europe обговорили залучення цифрових технологій, зокрема ШІ, для посилення стійкості критичної інфраструктури України

11:35 15.05.2026
Мінкультури має намір виділити 10 млн грн на щорічний моніторинг інформації у вітчизняних медіа у 2026р.

18:59 14.05.2026
Система управління публічними інвестиціями DREAM матиме власний ШІ

11:29 12.05.2026
Федоров обговорив із керівником Palantir Technologies впровадження ШІ у війні

14:47 11.05.2026
Україна увійшла до топ-10 європейських країн, мешканці яких найменше стурбовані, що ШІ замінить роботу людини – соцопитування

12:04 07.05.2026
Найбільші книжкові видавництва США судяться з Meta через AI та авторські права

09:24 07.05.2026
Anthropic отримає доступ до потужностей масштабного дата-центру SpacexAI

13:00 05.05.2026
Голова НАДС Алюшина: Все, що запланувала на посаді, я виконала, тож настав час рухатися далі

09:18 05.05.2026
Голова НАДС Алюшина: ШІ має забрати роботу у держслужбовців, які займаються рутинними задачами

17:48 04.05.2026
Anthropic створює СП з Blackstone і Goldman Sachs для поширення ШІ-продуктів

