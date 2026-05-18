Інтерфакс-Україна
Події
17:12 18.05.2026

АРМА оголосило конкурс на управителя для активів IDS Ukraine із номінальною вартістю корпоративних прав понад 53 млн грн

5 хв читати
АРМА оголосило конкурс на управителя для активів IDS Ukraine із номінальною вартістю корпоративних прав понад 53 млн грн

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), оголосило конкурс на відбір управителя для корпоративних прав групи IDS Ukraine – одного з найбільших виробників бутильованої води в Україні (бренди "Моршинська" та "Миргородська"), повідомляється в офіційному оголошенні на сайті органу.

Згідно з документацією закупівлі №UA-2026-05-15-012698-a, загальна номінальна вартість корпоративних прав та акцій підприємств групи, що виставлені на конкурс, становить 53,45 млн грн. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій від учасників установлений до 17:00 26 червня 2026 року, а проведення електронного аукціону заплановано на 13 липня 2026 року. Ринкова вартість усього активу оцінюється у 5,55 млрд грн.

Як зазначили у відомстві, IDS Ukraine є одним із наймасштабніших та найскладніших об’єктів в управлінні АРМА, оскільки йдеться про цілісний виробничий комплекс із повним циклом діяльності – від видобутку мінеральної води до її дистрибуції. Частина активів Активи групи були арештовані у 2022 році через зв’язок із підсанкційним російським олігархом Михайлом Фрідманом.

До предмета закупівлі увійшли корпоративні права одразу кількох підприємств групи. Зокрема, на конкурс виставлено 2045145 шт. акцій ПрАТ "Миргородський завод мінеральних вод" (загальною номінальною вартістю 21,47 млн грн) , 100% частки статутного капіталу ТОВ "Потужність" від ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар" (16,18 млн грн) , а також частки у ТОВ "ІДС Аква сервіс" (990 тис. грн) , ПрАТ "Індустріальні та дистрибуційні системи" (4,5 млн грн) , кіпрської International distribution systems limited (8,8 млн грн) , ПП "ІВА" та ДП "Нова.ком" (1,5 млн грн).

Зі свого боку менеджмент IDS Ukraine направив до АРМА перелік вимог до майбутнього договору управління для гарантованого збереження вартості активу. Компанія наполягає на забороні відчуження основних засобів, збереженні робочих місць, а також закликає усунути розбіжності в оцінці вартості бізнесу, оскільки звіти на замовлення АРМА оцінюють актив у 5 млрд грн, тоді як незалежна оцінка у справі ВАКС становить 8 млрд грн.

За словами т.в.о. голови АРМА Ярослави Максименко, що наводяться в публікації, конкурс проводиться за новими правилами управління арештованими активами, що впроваджені в межах реформи агентства та передбачають жорсткіші критерії відбору, посилені вимоги до кандидатів і додатковий контроль. Зокрема, у межах нових підходів Кабмін вже затвердив примірні договори управління, які чітко визначають базові умови роботи управителів для мінімізації корупційних ризиків. Максименко також наголосила, що для держави важливо забезпечити прозорий відбір професійного управителя, який зможе зберегти виробничий потенціал підприємств, трудовий колектив та забезпечити стабільні надходження до бюджету.

Як повідомлялося, АРМА восени-2022 за рішенням суду отримало в управління корпоративні права (зокрема, Миргородського та Моршинського заводів), промислові зразки та торговельні марки підприємств групи IDS Ukraine. У квітні 2023 року управителем активів "Моршинської" обрали компанію "Карпатські мінеральні води", однак передача активу в управління так і не відбулася. В березні 2025 року АРМА повідомила про розрив договору як такого, який не було реалізовано.

Пізніше, 28 листопада 2025 року, агентство оголосило новий конкурс по пошук управителя активами компанії. До участі запросили компанії з релевантним досвідом: інвестфонди, дистриб’ютори та інші учасники ринку з відповідною експертизою. Подання заявок тривало до 12 грудня 2025 року.

Умови конкурсу АРМА розкритикували низка підприємств, готових взяти участь у конкурсі на керуючого активами IDS Ukraine. ТОВ "Геологічна інвестиційна група", ТОВ "Верхівцівський олійноекстракційний завод" і ФОП "Білас Всеволод Омелянович" надіслали скаргу Антимонопольному комітету (АМКУ) і попросили усунути дискримінаційні вимоги в тендерній документації, які штучно обмежують конкуренцію і фактично відсікають більшість українських компаній від участі в управлінні активами "Моршинської" та "Миргородської".

Потенційні учасники серед подібних вимог АРМА називали вимогу наявності в штаті не менше як 15 вузькопрофільних спеціалістів (інженерів, енергетиків), дані про вищу освіту яких мають бути в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО). Проте база містить повні дані про дипломи лише після 2000 року. Також учасник конкурсу повинен мати основний вид діяльності "виробництво безалкогольних напоїв", а це унеможливлює участь професійних керуючих компаній та консорціумів, які спеціалізуються на менеджменті активів. Окремо зауважено про допуск до конкурсу прямих конкурентів IDS Ukraine, що заборонено новим законом "Про АРМА" (набирав чинності після 30 січня 2026 року).

Антимонопольний комітет України (АМКУ) прийняв скаргу потенційних учасників конкурсу.

Мін’юст у вересні 2024 року подав позов до ВАКС щодо стягнення у дохід держави активів IDS Ukraine та інших активів російських олігархів Михайла Фрідмана, Петра Авена, Андрія Косогова і компанії Rissa Investments Limited. Зокрема, йдеться про 100% акцій ПрАТ "Миргородський завод мінеральних вод", ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", ПрАТ "Індустріальні та дистрибуційні системи" (ІДС), а також 100% частки в ТОВ "ІДС Аква Сервіс", ТОВ "Потужність", ПП "ІВА" і ДП "НОВА.КОМ", якими опосередковано володіє Rissa Investments Limited.

В IDS Ukraine у жовтні 2024 року закликали Мін’юст заборонити АРМА вчиняти дії з передання частини активів керуючій компанії та провести націоналізацію за вигідним для держави сценарієм.

ВАКС 25 грудня 2025 року задовольнив позов потенційних учасників конкурсу на вибір керуючого активами IDS Ukraine і зобов’язав Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) розпочати досудове розслідування перевищення службових повноважень керівництвом АРМА при відборі керуючого групи компаній IDS Ukraine. Згідно з рішенням ВАКС щодо справи №911/13129/25, скаргу адвоката АО "ЮФ "Астерс" в інтересах компанії New World Value Fund Limited на бездіяльність уповноважених осіб НАБУ, зокрема щодо невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, вирішено задовольнити.

Теги: #арма #ids_ukraine #керівництво

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:36 18.05.2026
Офіційна позиція компанії IDS Ukraine щодо оголошення конкурсу АРМА з відбору управителя

Офіційна позиція компанії IDS Ukraine щодо оголошення конкурсу АРМА з відбору управителя

14:20 11.05.2026
IDS Ukraine направила АРМА пропозицію щодо вимог для гарантованого збереження вартості стратегічного активу

IDS Ukraine направила АРМА пропозицію щодо вимог для гарантованого збереження вартості стратегічного активу

14:14 29.04.2026
IDS Ukraine увійшла до рейтингу найбільших приватних інвесторів України за версією NV

IDS Ukraine увійшла до рейтингу найбільших приватних інвесторів України за версією NV

14:28 23.04.2026
АРМА відвідало офіс IDS Ukraine та обговорило з менеджментом доступ до фінзвітності

АРМА відвідало офіс IDS Ukraine та обговорило з менеджментом доступ до фінзвітності

20:22 17.04.2026
СЕО IDS Ukraine Марко Ткачук увійшов до переліку 20 найкращих управлінців країни за версією "ТОП-100. Рейтинги найбільших"

СЕО IDS Ukraine Марко Ткачук увійшов до переліку 20 найкращих управлінців країни за версією "ТОП-100. Рейтинги найбільших"

11:21 17.04.2026
Кандидат на посаду голови АРМА Дубовик направив конкурсній комісії додаткові розрахунки для підтвердження джерел походження активів

Кандидат на посаду голови АРМА Дубовик направив конкурсній комісії додаткові розрахунки для підтвердження джерел походження активів

21:57 16.04.2026
Два представники партнерів заблокували кандидатуру Дубовика на главу АРМА, комісія розгляне подальші кроки

Два представники партнерів заблокували кандидатуру Дубовика на главу АРМА, комісія розгляне подальші кроки

10:58 16.04.2026
Хакерська атака РФ не призвела до витоків з баз даних та державних інформресурсів – т.в.о. голови АРМА

Хакерська атака РФ не призвела до витоків з баз даних та державних інформресурсів – т.в.о. голови АРМА

12:00 06.04.2026
Цифрова трансформація Моршинського заводу мінеральних вод "Оскар": успішний старт нової системи ERP

Цифрова трансформація Моршинського заводу мінеральних вод "Оскар": успішний старт нової системи ERP

11:24 03.04.2026
Фонд держмайна планує призначити директором ОПЗ експрокурора Херсонської прокуратури Шабуняєва

Фонд держмайна планує призначити директором ОПЗ експрокурора Херсонської прокуратури Шабуняєва

ВАЖЛИВЕ

Єрмак вийшов із СІЗО після внесення застави – ЗМІ

Помер народний депутат, колишній перший віцепрем'єр Кубів

За Єрмака внесено заставу в 140 млн грн – ВАКС

НАБУ спростувало російську пропаганду про нібито "розслідування" щодо Олени Зеленської

Україна завдала масованих ударів по Московському регіону з дистанції понад 500 км

ОСТАННЄ

Людина загинула через російський авіаудар на Донеччині – ДСНС

Федоров: Антидроновий захист облаштовано на понад 1 170 км маршрутів в прифронтових регіонах

Тарифи на проїзд у комунальному транспорті у Києві зростуть до 30 грн, ймовірно, вже 15 липня – КМДА

Затримано та засуджено на 15 років з конфіскацією майна дев'ятьох громадян України, які воювали на боці РФ

Зеленський у День жертв геноциду кримськотатарського народу закликав до єдності: поки допомагатимемо одне одному, точно захистимось

ДМС нагадала про вимоги до строків придатності при ввезенні гумдопомоги в Україну

Зеленський доручив розвідці оприлюднити спроби РФ залучити світові компанії до виправлення кризової фінансової ситуації

Єрмак після виходу під заставу: залишаюся в Україні, працюватиму на користь держави та допомагатиму військовим

ДБР викрило посадовця "Центру пробації", який за $12 тис обіцяв викупити чоловіка з ТЦК

Понад 90% відстрочок тепер продовжуються автоматично – Міноборони

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА