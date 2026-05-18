АРМА оголосило конкурс на управителя для активів IDS Ukraine із номінальною вартістю корпоративних прав понад 53 млн грн

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), оголосило конкурс на відбір управителя для корпоративних прав групи IDS Ukraine – одного з найбільших виробників бутильованої води в Україні (бренди "Моршинська" та "Миргородська"), повідомляється в офіційному оголошенні на сайті органу.

Згідно з документацією закупівлі №UA-2026-05-15-012698-a, загальна номінальна вартість корпоративних прав та акцій підприємств групи, що виставлені на конкурс, становить 53,45 млн грн. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій від учасників установлений до 17:00 26 червня 2026 року, а проведення електронного аукціону заплановано на 13 липня 2026 року. Ринкова вартість усього активу оцінюється у 5,55 млрд грн.

Як зазначили у відомстві, IDS Ukraine є одним із наймасштабніших та найскладніших об’єктів в управлінні АРМА, оскільки йдеться про цілісний виробничий комплекс із повним циклом діяльності – від видобутку мінеральної води до її дистрибуції. Частина активів Активи групи були арештовані у 2022 році через зв’язок із підсанкційним російським олігархом Михайлом Фрідманом.

До предмета закупівлі увійшли корпоративні права одразу кількох підприємств групи. Зокрема, на конкурс виставлено 2045145 шт. акцій ПрАТ "Миргородський завод мінеральних вод" (загальною номінальною вартістю 21,47 млн грн) , 100% частки статутного капіталу ТОВ "Потужність" від ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар" (16,18 млн грн) , а також частки у ТОВ "ІДС Аква сервіс" (990 тис. грн) , ПрАТ "Індустріальні та дистрибуційні системи" (4,5 млн грн) , кіпрської International distribution systems limited (8,8 млн грн) , ПП "ІВА" та ДП "Нова.ком" (1,5 млн грн).

Зі свого боку менеджмент IDS Ukraine направив до АРМА перелік вимог до майбутнього договору управління для гарантованого збереження вартості активу. Компанія наполягає на забороні відчуження основних засобів, збереженні робочих місць, а також закликає усунути розбіжності в оцінці вартості бізнесу, оскільки звіти на замовлення АРМА оцінюють актив у 5 млрд грн, тоді як незалежна оцінка у справі ВАКС становить 8 млрд грн.

За словами т.в.о. голови АРМА Ярослави Максименко, що наводяться в публікації, конкурс проводиться за новими правилами управління арештованими активами, що впроваджені в межах реформи агентства та передбачають жорсткіші критерії відбору, посилені вимоги до кандидатів і додатковий контроль. Зокрема, у межах нових підходів Кабмін вже затвердив примірні договори управління, які чітко визначають базові умови роботи управителів для мінімізації корупційних ризиків. Максименко також наголосила, що для держави важливо забезпечити прозорий відбір професійного управителя, який зможе зберегти виробничий потенціал підприємств, трудовий колектив та забезпечити стабільні надходження до бюджету.

Як повідомлялося, АРМА восени-2022 за рішенням суду отримало в управління корпоративні права (зокрема, Миргородського та Моршинського заводів), промислові зразки та торговельні марки підприємств групи IDS Ukraine. У квітні 2023 року управителем активів "Моршинської" обрали компанію "Карпатські мінеральні води", однак передача активу в управління так і не відбулася. В березні 2025 року АРМА повідомила про розрив договору як такого, який не було реалізовано.

Пізніше, 28 листопада 2025 року, агентство оголосило новий конкурс по пошук управителя активами компанії. До участі запросили компанії з релевантним досвідом: інвестфонди, дистриб’ютори та інші учасники ринку з відповідною експертизою. Подання заявок тривало до 12 грудня 2025 року.

Умови конкурсу АРМА розкритикували низка підприємств, готових взяти участь у конкурсі на керуючого активами IDS Ukraine. ТОВ "Геологічна інвестиційна група", ТОВ "Верхівцівський олійноекстракційний завод" і ФОП "Білас Всеволод Омелянович" надіслали скаргу Антимонопольному комітету (АМКУ) і попросили усунути дискримінаційні вимоги в тендерній документації, які штучно обмежують конкуренцію і фактично відсікають більшість українських компаній від участі в управлінні активами "Моршинської" та "Миргородської".

Потенційні учасники серед подібних вимог АРМА називали вимогу наявності в штаті не менше як 15 вузькопрофільних спеціалістів (інженерів, енергетиків), дані про вищу освіту яких мають бути в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО). Проте база містить повні дані про дипломи лише після 2000 року. Також учасник конкурсу повинен мати основний вид діяльності "виробництво безалкогольних напоїв", а це унеможливлює участь професійних керуючих компаній та консорціумів, які спеціалізуються на менеджменті активів. Окремо зауважено про допуск до конкурсу прямих конкурентів IDS Ukraine, що заборонено новим законом "Про АРМА" (набирав чинності після 30 січня 2026 року).

Антимонопольний комітет України (АМКУ) прийняв скаргу потенційних учасників конкурсу.

Мін’юст у вересні 2024 року подав позов до ВАКС щодо стягнення у дохід держави активів IDS Ukraine та інших активів російських олігархів Михайла Фрідмана, Петра Авена, Андрія Косогова і компанії Rissa Investments Limited. Зокрема, йдеться про 100% акцій ПрАТ "Миргородський завод мінеральних вод", ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", ПрАТ "Індустріальні та дистрибуційні системи" (ІДС), а також 100% частки в ТОВ "ІДС Аква Сервіс", ТОВ "Потужність", ПП "ІВА" і ДП "НОВА.КОМ", якими опосередковано володіє Rissa Investments Limited.

В IDS Ukraine у жовтні 2024 року закликали Мін’юст заборонити АРМА вчиняти дії з передання частини активів керуючій компанії та провести націоналізацію за вигідним для держави сценарієм.

ВАКС 25 грудня 2025 року задовольнив позов потенційних учасників конкурсу на вибір керуючого активами IDS Ukraine і зобов’язав Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) розпочати досудове розслідування перевищення службових повноважень керівництвом АРМА при відборі керуючого групи компаній IDS Ukraine. Згідно з рішенням ВАКС щодо справи №911/13129/25, скаргу адвоката АО "ЮФ "Астерс" в інтересах компанії New World Value Fund Limited на бездіяльність уповноважених осіб НАБУ, зокрема щодо невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, вирішено задовольнити.