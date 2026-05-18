Федоров: Антидроновий захист облаштовано на понад 1 170 км маршрутів в прифронтових регіонах

Державна спеціальна служба транспорту облаштувала захист проти безпілотників на понад 1 170 км маршрутів в прифронтових регіонах, повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

"1 170+ км маршрутів уже захищено – удвічі прискорили будівництво антидронового захисту в прифронтових регіонах. Ворог активно застосовує FPV-дрони для атак на транспорт і логістичні маршрути біля лінії фронту", – написав він у Телеграмі.

За його словами, такі рішення забезпечують стійку логістику, швидке постачання ресурсів і безпечну евакуацію поранених навіть під вогневим впливом ворога.

Федоров зазначив, що лише за лютий – квітень облаштовано 430 км антидронового захисту та відновлено 106 км доріг.

"Окремий напрям – відновлення доріг у прифронтових регіонах. Роботи тривають у п’яти областях. Уже відновлено понад 60 км доріг, зокрема завершено три ділянки на Запорізькому та Харківському напрямках", – наголосив міністр.