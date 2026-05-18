Тарифи на проїзд у комунальному транспорті у Києві зростуть до 30 грн, ймовірно, вже 15 липня – КМДА

У Києві планують оновити тарифи на проїзд у комунальному транспорті: разова поїздка коштуватиме 30 грн., повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА), зазначивши, що для пасажирів, які регулярно користуються міським транспортом, діятиме система знижок

Як повідомляється у Телеграм-каналі КМДА у понеділок, вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок на транспортну картку. Так, придбанні 1-9 поїздок тариф складатиме 30 грн; 10-19 – 28,90 грн; 20-29 – 27,80 грн; 30-39 – 26,60 грн; 40-49 – 25,50 грн; 50 поїздок – 25 грн.

Також передбачені місячні проїзні, де вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23,3-23,6 грн. Для студентів і учнів зберігаються пільгові умови: студенти сплачуватимуть 50% вартості місячного проїзного; учні під час навчального року користуватимуться транспортом безкоштовно, а влітку – зі знижкою 75%.

Окремо планують запровадити пересадковий квиток за 60 грн, який дозволятиме безлімітно пересідати між метро та наземним транспортом протягом 90 хвилин.

У пресслужбі нагадали, що вартість проїзду в столиці не переглядали з 2018 року. Необхідність оновлення тарифів пояснюють зростанням витрат на електроенергію, паливо, оплату праці та утримання транспортної інфраструктури.

Запровадити нові тарифи планують із 15 липня 2026 року після завершення процедур регуляторної політики, а також консультацій із громадськістю та профспілками.

Як повідомлялося, із 1 січня 2022 року у Києві планували підвищити вартість проїзду у громадському транспорті до 20 грн, а для власників картки киянина – до 12 грн.

У кінці 2021 року мер Києва Віталій Кличко запевнив, що вартість проїзду у міському громадському транспорті не підвищуватиметься до кінця опалювального сезону.

У 2023 році у міській владі Києва заявили, що не збираються підвищувати вартість проїзду в громадському транспорті до кінця війни.

У вересні 2025 року мер Кличко заявив, що попри те, що громадський транспорт в Києві є дотаційним, місто шукає можливості, щоб не підвищувати вартість проїзду.