16:01 18.05.2026

Затримано та засуджено на 15 років з конфіскацією майна дев'ятьох громадян України, які воювали на боці РФ

Затримано та засуджено на 15 років з конфіскацією майна дев’ятьох громадян Україна, які пішли служити ворогу, штурмували позиції ЗСУ та отримували за це сотні тисяч рублів, повідомляє Офіс генпрокурора у понеділок.

"Серед засуджених – навідники, снайпери, механіки-водії, гранатометники та зв’язківці окупаційних військ, які брали участь у боях на Донеччині, Луганщині та Херсонщині, облаштовували фортифікації, чергували на блокпостах і забезпечували підрозділи боєприпасами", – йдеться повідомленні у Телеграм-каналі

Окремі з них служили у підрозділах морської піхоти та берегової охорони РФ, а один із засуджених охороняв територію навколо Оленівської колонії, де утримували українських військовополонених.

Усіх затримали під час бойових дій проти Сил оборони України.

