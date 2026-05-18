Інтерфакс-Україна
Події
15:56 18.05.2026

Зеленський у День жертв геноциду кримськотатарського народу закликав до єдності: поки допомагатимемо одне одному, точно захистимось

2 хв читати
Зеленський у День жертв геноциду кримськотатарського народу закликав до єдності: поки допомагатимемо одне одному, точно захистимось
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський у День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу заявив, що Росія не зупинилась на цьому і почала нову війну проти України саме з Криму, і знову намагається позбавити дому кримськотатарський народ і всіх українців – "ми захищаємось від цього і, поки будемо разом і допомагатимемо одне одному, точно захистимось".

"Сьогодні ми згадуємо і вшановуємо пам’ять усіх жертв одного з найбільш жорстоких злочинів радянської влади – депортації кримськотатарського народу. Депортації, яка стала актом очевидного геноциду проти кримськотатарського народу. 1944 рік назавжди буде в історії як спроба знищити народ – коли і малих, і дорослих викинули з рідного дому та відправили в чужий край. Значна частина народу загинула в дорозі, багато хто не витримав у місцях вигнання – щонайменше третина, і це може бути дуже стриманою оцінкою", – написав він у Телеграм-каналі у понеділок.

Президент наголосив: "Ми пам’ятаємо про них. Ми не забули і не пробачили те, що сталося. Жоден народ не заслуговує на подібне. І тим більше Росія не зупинилась на тому, що вже зробила, і почала нову війну проти України саме з Криму. І знов намагається позбавити дому кримськотатарський народ і всіх нас, всіх українців. Ми захищаємось від цього і, поки будемо разом і допомагатимемо одне одному, точно захистимось".

"Вічна пам’ять усім жертвам депортації 1944 року. Вічна слава тим, хто бореться за життя і захищає Україну", – додав Зеленський.

День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу відзначається щорічно 18 травня. Цього дня вшановують пам’ять жертв масової депортації 1944 року, розпочатої радянським тоталітарним режимом. 18 травня 1944 року комуністичний режим розпочав примусове вивезення корінного народу Криму за сфабрикованими звинуваченнями. За кілька днів у товарних вагонах до Центральної Азії та віддалених регіонів СРСР було депортовано понад 190 тисяч осіб (переважно жінок, дітей та літніх людей).

Теги: #кримські_татари #геноцид #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:26 18.05.2026
Зеленський доручив розвідці оприлюднити спроби РФ залучити світові компанії до виправлення кризової фінансової ситуації

Зеленський доручив розвідці оприлюднити спроби РФ залучити світові компанії до виправлення кризової фінансової ситуації

12:11 18.05.2026
МЗС у День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу закликав міжнародну спільноту посилити тиск на РФ

МЗС у День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу закликав міжнародну спільноту посилити тиск на РФ

05:28 18.05.2026
Зеленський: тисячі українців у російському полоні проходять через ті самі випробування, що і жертви радянських репресій

Зеленський: тисячі українців у російському полоні проходять через ті самі випробування, що і жертви радянських репресій

21:10 17.05.2026
Зеленський обговорив з Коштою мирні переговори та наголосив на необхідності присутності Європи в цьому процесі

Зеленський обговорив з Коштою мирні переговори та наголосив на необхідності присутності Європи в цьому процесі

20:05 17.05.2026
Зеленський анонсував серію контактів із європейськими лідерами та переговори з американцями на тижні

Зеленський анонсував серію контактів із європейськими лідерами та переговори з американцями на тижні

19:48 17.05.2026
Україна завдала масованих ударів по Московському регіону з дистанції понад 500 км

Україна завдала масованих ударів по Московському регіону з дистанції понад 500 км

15:07 17.05.2026
Зеленський взяв участь у церемонії пам'яті жертв репресій в заповіднику "Биківнянські могили"

Зеленський взяв участь у церемонії пам'яті жертв репресій в заповіднику "Биківнянські могили"

12:43 17.05.2026
Зеленський: наші відповіді на російські удари цілком справедливі

Зеленський: наші відповіді на російські удари цілком справедливі

10:55 17.05.2026
Зеленський: за тиждень РФ випустила по Україні понад 3170 дронів, 74 ракети та понад 1300 КАБів. Загинули 52 людини

Зеленський: за тиждень РФ випустила по Україні понад 3170 дронів, 74 ракети та понад 1300 КАБів. Загинули 52 людини

19:53 16.05.2026
Зеленський відреагував на рішення Москви спростити можливість отримати громадянство для вихідців із молдовського Придністров'я

Зеленський відреагував на рішення Москви спростити можливість отримати громадянство для вихідців із молдовського Придністров'я

ВАЖЛИВЕ

Єрмак вийшов із СІЗО після внесення застави – ЗМІ

Помер народний депутат, колишній перший віцепрем'єр Кубів

За Єрмака внесено заставу в 140 млн грн – ВАКС

НАБУ спростувало російську пропаганду про нібито "розслідування" щодо Олени Зеленської

Україна завдала масованих ударів по Московському регіону з дистанції понад 500 км

ОСТАННЄ

ДМС нагадала про вимоги до строків придатності при ввезенні гумдопомоги в Україну

Єрмак після виходу під заставу: залишаюся в Україні, працюватиму на користь держави та допомагатиму військовим

ДБР викрило посадовця "Центру пробації", який за $12 тис обіцяв викупити чоловіка з ТЦК

Понад 90% відстрочок тепер продовжуються автоматично – Міноборони

В Румунію з 2022 року нелегально втекли 32 тис українців, 39 загинули в горах – ЗМІ

ДПСУ: спроба незаконного перетину кордону завершилась трагедією

Угорщина скасувала рішення про депортацію та заборону на в'їзд для інкасаторів Ощадбанку

Кубіва поховають у Львові у середу, у вівторок відбудеться прощання в Соборі Cв.Юра

Окупанти атакували з дрона чоловіка на мотоциклі у Зеленівці на Херсонщині, чоловік дістав смертельних поранень – ОВА

Правоохоронці викрили ще чотири схеми продажу тилових посад в ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА