Зеленський у День жертв геноциду кримськотатарського народу закликав до єдності: поки допомагатимемо одне одному, точно захистимось

Президент України Володимир Зеленський у День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу заявив, що Росія не зупинилась на цьому і почала нову війну проти України саме з Криму, і знову намагається позбавити дому кримськотатарський народ і всіх українців – "ми захищаємось від цього і, поки будемо разом і допомагатимемо одне одному, точно захистимось".

"Сьогодні ми згадуємо і вшановуємо пам’ять усіх жертв одного з найбільш жорстоких злочинів радянської влади – депортації кримськотатарського народу. Депортації, яка стала актом очевидного геноциду проти кримськотатарського народу. 1944 рік назавжди буде в історії як спроба знищити народ – коли і малих, і дорослих викинули з рідного дому та відправили в чужий край. Значна частина народу загинула в дорозі, багато хто не витримав у місцях вигнання – щонайменше третина, і це може бути дуже стриманою оцінкою", – написав він у Телеграм-каналі у понеділок.

Президент наголосив: "Ми пам’ятаємо про них. Ми не забули і не пробачили те, що сталося. Жоден народ не заслуговує на подібне. І тим більше Росія не зупинилась на тому, що вже зробила, і почала нову війну проти України саме з Криму. І знов намагається позбавити дому кримськотатарський народ і всіх нас, всіх українців. Ми захищаємось від цього і, поки будемо разом і допомагатимемо одне одному, точно захистимось".

"Вічна пам’ять усім жертвам депортації 1944 року. Вічна слава тим, хто бореться за життя і захищає Україну", – додав Зеленський.

День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу відзначається щорічно 18 травня. Цього дня вшановують пам’ять жертв масової депортації 1944 року, розпочатої радянським тоталітарним режимом. 18 травня 1944 року комуністичний режим розпочав примусове вивезення корінного народу Криму за сфабрикованими звинуваченнями. За кілька днів у товарних вагонах до Центральної Азії та віддалених регіонів СРСР було депортовано понад 190 тисяч осіб (переважно жінок, дітей та літніх людей).