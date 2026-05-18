15:34 18.05.2026

ДМС нагадала про вимоги до строків придатності при ввезенні гумдопомоги в Україну

Державна митна служба України (ДМС) закликала бізнес, донорів, волонтерів, благодійні організації та міжнародних партнерів неухильно дотримуватися законодавства щодо термінів придатності товарів при ввезенні гуманітарної допомоги, повідомило відомство у своєму телеграм-каналі у понеділок.

Як зазначається, згідно зі ст. 9 закону "Про гуманітарну допомогу" та постановою Кабміну №728 від 28 квітня 2000 року, на момент перетину держкордону вантажі повинні мати мінімальний залишковий строк придатності. Зокрема, для харчових продуктів та інших товарів з обмеженим терміном споживання він має становити не менше ніж третину від визначеного виробником. Для лікарських засобів, медвиробів та ветпрепаратів із строком придатності менше ніж один рік цей показник має складати не менше ніж половину строку, а якщо загальний термін становить рік і більше – не менше ніж шість місяців.

У відомстві наголосили, що прострочені товари або вантажі, які не відповідають зазначеним законодавчим нормам, до ввезення на митну територію України не допускаються.

Для запобігання логістичним ускладненням та затримкам на кордоні Держмитслужба рекомендує ретельно перевіряти маркування вантажів і супровідні документи ще до моменту їхнього відправлення, що дозволить забезпечити оперативну доставку допомоги кінцевим отримувачам.

