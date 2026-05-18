Зеленський доручив розвідці оприлюднити спроби РФ залучити світові компанії до виправлення кризової фінансової ситуації

Президент України Володимир Зеленський озвучив власні оцінки російської сторони від війни в Україні за даними української розвідки – скорочення активних нафтових свердловин та нафтопереробки щонайменше на 10%, дані щодо кризи у банківському секторі та значний дефіцит дефіциту федерального бюджету РФ; Зеленський доручив оприлюднити спроби РФ залучити світові компанії до виправлення кризової фінансової ситуації та обходу санкцій.

"Наша Служба зовнішньої розвідки України отримала нові російські документи з оцінкою втрат країни-агресора від війни. І важливо, що це саме російська внутрішня оцінка, яку вони намагаються приховати і від світу, і від внутрішньої російської аудиторії", – написав він у Телеграм-каналі у понеділок.

Зеленський зазначив, що перший вагомий індикатор – це скорочення активних нафтових свердловин. За його словами, тільки одна російська нафтова компанія – і не найбільша – вже змушена закрити близько 400 свердловин. "Враховуючи специфіку російського нафтовидобутку, це відчутні втрати, оскільки перезапуск свердловин у Росії значно складніший, ніж в інших нафтодобувних країнах", – наголосив президент України.

"Другий індикатор – це скорочення нафтопереробки щонайменше на 10% тільки за кілька місяців уже цього року. Бачимо, що наші українські далекобійні санкції дійсно працюють, і будемо цей напрям наших активних дій нарощувати", – наголосив Зеленський

Він також зазначив, що доволі переконливо виглядають дані щодо банківської кризи в Росії –11 фінансових установ готуються до повної ліквідації "через проблеми, які іншим шляхом не вирішити, і ще 8 банківських установ накопичили критичні проблеми, які неможливо перекрити без залучення сторонніх ресурсів".

Зеленський назвав оптимістичними для України показники дефіциту федерального бюджету в цьому році, "а саме вже майже 80 мільярдів доларів на п’ятому місяці року, і це на фоні банкрутства значної частини російських регіональних бюджетів".

Президент повідомив, що доручив керівнику Служби зовнішньої розвідки України Олегу Луговському поширити у форматі, який не нашкодить нашим джерелам, здобуту інформацію про спроби Росії залучити світові компанії до виправлення кризової фінансової ситуації та схем обходу санкцій.

"Зокрема, ми зафіксували, на жаль, спроби налагодити вивезення зерна з тимчасово окупованої території Криму, а також іншої економічної експлуатації півострова за участі суб’єктів зі Сполучених Штатів. Будемо інформувати партнерів. Фіксуємо і спроби завести в російські нафтогазові арктичні проєкти інвестиції та технології з країн демократичного світу. Знаємо, як протидіяти", – наголосив він.

"Дякую всім, хто допомагає! Дякую всім нашим українським розвідникам!", додав очільник Української держави.