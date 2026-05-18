Інтерфакс-Україна
15:23 18.05.2026

Єрмак після виходу під заставу: залишаюся в Україні, працюватиму на користь держави та допомагатиму військовим

Фото: https://t.me/ermaka2022

Колишній голова Офісу президента України Андрій Єрмак, який в понеділок вийшов із СІЗО після внесення за нього застави в розмірі 140 млн грн, заявив про намір залишатися в Україні та продовжувати допомагати військовим та полоненим.

"Я нікуди не тікав і не збираюся. Я залишаюся в Україні та продовжу робити те, що робив увесь цей час – працювати на користь моєї держави, допомагати військовим, полоненим і людям, які потребують підтримки", – написав Єрмак в Телеграм у понеділок.

Він подякував всім, хто долучився до збору необхідної суми застави, як тим, із ким знайомий особисто, "так і тим, кого поки що не знаю".

"Справедливість варта того, щоб за неї боротися. Я, як і раніше, наполягаю на своїй невинуватості та заперечую будь-які звинувачення на мою адресу. Я поважаю закон і надалі захищатиму свою позицію та свою репутацію виключно в правовий спосіб", – додав Єрмак.

Як повідомлялося, згідно з ухвалою суду про обрання запобіжного заходу, після внесення застави на Єрмка покладено обов’язок носити електронний засіб контролю. Також серед обов’язків: прибувати за кожною вимогою до слідчого, детектива, прокурора та суду, повідомляти про зміну проживання та роботи, не відлучатися за межі м. Києва, здати на зберігання документи для виїзду за кордон, до МЗС – дипломатичні паспорти, утримуватися від спілкування з підозрюваними, зокрема ексвіцепрем’єром Олексієм Чернишовим та бізнесменом, фігурантом справи "Мідас" Тимуром Міндічем.

Ввечері 11 травня Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру Єрмаку як одному з учасників організованої групи, причетної до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. Сам Єрмак заперечив наявність у нього елітної нерухомості.

САП просив суд про обрання запобіжного заходу Єрмаку у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 180 млн грн, але Вищий антикорупційний суд визначив її у розмірі 140 млн грн. В понеділок у суді повідомили, що заставу вже внесено повністю. Видання "Українська правда" з посиланням на власні джерела уточнювало, що для внесення застави Єрмаку було здійснено 200 платежів, загальна сума, яку було зібрано, перевищила 154 млн грн.

Теги: #єрмак #україна #сізо #застава

