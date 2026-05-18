ДБР викрило посадовця "Центру пробації", який за $12 тис обіцяв викупити чоловіка з ТЦК

Державне бюро розслідувань (ДБР) спільно з Нацполіцією викрили начальника одного з районних відділів філії ДУ "Центр пробації" у Львівській області, який за $12 тис допомагав в ухиленні від мобілізації, повідомляє ДБР у понеділок.

За даними слідства, у серпні 2025 року посадовець переконав сестру військовозобов’язаного, що має достатньо зв’язків для впливу на службових осіб Шевченківського РТЦК та СП Львова та пообіцяв, що її брат зможе безперешкодно залишити приміщення ТЦК, де перебував на той момент.

Свої послуги посадовець оцінив у $12 тис.

Встановлюються інші особи, причетні до протиправної діяльності, у тому числі серед працівників Шевченківського РТЦК та СП Львова та інших правоохоронних органів, які також найближчим часом будуть притягнуті до кримінальної відповідальності.

Фігуранту повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Досудове розслідування триває.

Процесуальне керівництво здійснює Львівська обласна прокуратура.