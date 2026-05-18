15:16 18.05.2026

Понад 90% відстрочок тепер продовжуються автоматично – Міноборони

Механізм автоматичного підтвердження через реєстри наразі діє вже для 22 категорій відстрочок від мобілізації, і понад 90% відстрочок продовжуються автоматично – без заяв, довідок, черг і будь-яких дій з боку людини, повідомляється на сайті Міністерства оборони України.

"Це стосується як онлайн-відстрочок у застосунку Резерв+, так і тих, що були оформлені через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП). Система самостійно перевіряє підстави через державні реєстри, після чого оновлений запис автоматично з’являється в електронному документі користувача", – йдеться в повідомленні.

Ті громадяни, чиї дані потребують особистого оновлення, тепер можуть подати заяву на продовження відстрочки через будь-який зручний ЦНАП. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки такі заяви від громадян більше не приймають, зазначають у відомстві.

За даними Міноборони, автоматичному продовженню підлягають відстрочки для жінок та чоловіків військових із дитиною, для тимчасово непридатних до служби, для людей з інвалідністю, для людей, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи воєнного стану, для родичів Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності, для позбавлених свободи внаслідок збройної агресії проти України, для звільнених з полону військових, а також для громадян віком 18-25 років після однорічного контракту.

Також автоматично продовжать відстрочки для студентів та аспірантів, для працівників вищої та профосвіти, шкільних вчителів.

Крім того автоматично продовжать відстрочки для таких категорій: батьки трьох і більше дітей; батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років; батьки дитини з інвалідністю до 18 років; батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності; батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи; ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сім’ї; опікуни людини, яку визнано недієздатною; ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I, II чи III групи, власних чи батька або матір дружини з інвалідністю I чи II групи, хто доглядає родичів 2 чи 3 ступеня спорідненості з інвалідністю.

"Коли автопродовження може не спрацювати. Іноді система не знаходить потрібних даних у реєстрах. Найчастіше це трапляється для таких категорій: люди, які мають батька або матір з інвалідністю I чи II групи; люди, які доглядають за тяжкохворим членом сім’ї; батьки трьох і більше дітей. У таких випадках для продовження відстрочки необхідно особисто звернутися до будь-якого зручного ЦНАПу з відповідними документами", – йдеться в повідомленні.

В Міноборони зазначають, що щоб автопродовження спрацювало, дані в державних реєстрах мають бути актуальними, зокрема, відомості про сім’ю у ДРАЦС, РНОКПП (податковий номер) батька або матері з інвалідністю в актовому записі про народження, дані про інвалідність в ЄІССС або реєстрі Пенсійного фонду, персональні дані батька або матері в актовому записі про народження дітей (ПІБ, дата народження, податковий номер), відсутність заборгованості зі сплати аліментів або борг, що не перевищує суми платежів за три місяці. "Своєчасне оновлення цієї інформації в профільних установах гарантує безперешкодне підтвердження вашого права на відстрочку", – наголошують в Міноборони.

Якщо відстрочка не продовжилась автоматично, у відомстві радять звернутися з документами до будь-якого зручного ЦНАП.

