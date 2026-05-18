В Румунію з 2022 року нелегально втекли 32 тис українців, 39 загинули в горах – ЗМІ

Щонайменше 39 українців, які намагалися нелегально перетнути кордон з Румунією, загинули в румунських горах з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, йдеться в репортажі німецького видання Bild.

За їх даними, з початку повномасштабної війни румунські рятувальники майже 400 разів виїжджали рятувати постраждалих, йдеться в матеріалі.

"З початку війни близько 32 тисяч українських чоловіків незаконно прибули до Румунії… Вони одержують притулок і можуть залишитися в ЄС. Тут вони в безпеці, їм нема чого боятися", – провідомила румунська прикордонниця Юлія Стан в коментарі виданню.

Керівник румунської рятувальної команди Ден Бенга, який займається порятунком постраждалих нелегалів, заявив виданню про плани відкрити після завершення війни туристичного маршруту через Карпати з Румунії в Україну "на згадку про всіх українців, які пройшли тут через гори".

В Україні за даними офіційних джерел близько 1,8 млн військовозобов’язаних у розшуку, біля 250 тис. у СЗЧ, 1,37 млн заброньованих та близько 1,15 млн мають відстрочку.