14:55 18.05.2026

ДПСУ: спроба незаконного перетину кордону завершилась трагедією

Прикордонники виявили чоловіка без ознак життя, який планував незаконно перетнути кордон в районі населеного пункту Красноїльськ (Чернівецька обл.), повідомляє Державна прикордонна служба України (ДПСУ) у телеграмі у понеділок.

"До Прикордонної поліції Румунії звернулася громадянка України та повідомила, що її чоловік планував перетнути кордон, однак під час руху до кордону йому стало зле", – зазначає ДПСУ.

На місці трагедії видно, що загиблий планував відпочити до ранку.

За попереднім висновком, ознак насильницької смерті не виявлено.

Тіло передано на експертизу.

З 2022 року зафіксовано понад 70 випадків загибелі чоловіків під час спроб перетину кордону.

14:57 18.05.2026
14:14 17.05.2026
Пасажиропотік через кордон України залишається стабільним – дані Держприкордонслужби

13:15 17.05.2026
Прикордонники "Сталевого кордону" знищили три укриття і дрон окупантів – ДПСУ

13:15 17.05.2026
Прикордонники "Сталевого кордону" знищили три укриття і дрон окупантів – ДПСУ

18:06 14.05.2026
У Львові під час ремонту фасаду загинули троє працівників

14:32 15.05.2026
17:14 09.05.2026
Київський метрополітен має намір переглянути алгоритми використання дефібриляторів після випадку біля ст.м. "Політехнічний інститут"

У Львові під час ремонту фасаду загинули троє працівників

16:07 12.05.2026
Мережу з вирощування та збуту тютюну з плантацією понад 11 га викрито на Одещини та Тернопільщині – БЕБ

Київський метрополітен має намір переглянути алгоритми використання дефібриляторів після випадку біля ст.м. "Політехнічний інститут"

11:35 05.05.2026
Правоохоронці затримали організатора переправлення чоловіків за кордон за $23 тис

ДПСУ: З Білорусі залітала повітряна куля, яка посилює сигнал для російських дронів

