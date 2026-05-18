14:55 18.05.2026
ДПСУ: спроба незаконного перетину кордону завершилась трагедією
Прикордонники виявили чоловіка без ознак життя, який планував незаконно перетнути кордон в районі населеного пункту Красноїльськ (Чернівецька обл.), повідомляє Державна прикордонна служба України (ДПСУ) у телеграмі у понеділок.
"До Прикордонної поліції Румунії звернулася громадянка України та повідомила, що її чоловік планував перетнути кордон, однак під час руху до кордону йому стало зле", – зазначає ДПСУ.
На місці трагедії видно, що загиблий планував відпочити до ранку.
За попереднім висновком, ознак насильницької смерті не виявлено.
Тіло передано на експертизу.
З 2022 року зафіксовано понад 70 випадків загибелі чоловіків під час спроб перетину кордону.