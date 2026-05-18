Інтерфакс-Україна
Події
14:54 18.05.2026

Угорщина скасувала рішення про депортацію та заборону на в'їзд для інкасаторів Ощадбанку

2 хв читати
Угорщина скасувала рішення про депортацію та заборону на в'їзд для інкасаторів Ощадбанку

Генеральна дирекція поліції у справах іноземців Угорщини 18 травня скасувала рішення про депортацію та трирічну заборону на в’їзд і перебування на території Шенгенської зони щодо семи співробітників державного Ощадбанку, повідомила фінустанова.

Згідно з повідомленням, угорська сторона також постановила негайно видалити відповідні записи з державних реєстрів.

"Повне скасування рішень щодо наших співробітників є підтвердженням правоти Ощадбанку. Ми захистили не лише права наших людей, а й репутацію державного фінансового інституту, що діє виключно в межах міжнародного права", – зазначив голова правління банку Юрій Каціон.

Підставою для такого рішення стало офіційне повідомлення компетентного органу з питань конституційного захисту Угорщини про відкликання попередніх висновків щодо нібито загрози національній безпеці з боку українських громадян, зазначила фінустанова.

Це повідомлення надійшло вже після оскарження відповідних рішень у судовому порядку, однак угорська сторона самостійно скасувала застосовані обмеження, не чекаючи завершення судового розгляду в Будапешті.

Юридичну підтримку банку в Угорщині надавала фірма Horvathlawyers (Угорщина), а національним радником виступала юридична компанія Asters.

Як повідомлялося, 5 березня в Угорщині під час спецоперації Центру боротьби з тероризмом (TEK) на одній із АЗС на автомагістралі М5 було затримано два українські інкасаторські автомобілі, що перевозили $40 млн, EUR35 млн та 9 кг золота. Також було затримано сімох інкасаторів, яких пізніше було звільнено та переправлено до України.

Національна поліція України розпочала кримінальні провадження за фактом викрадення громадян України та службових автомобілів Ощадбанку на території Угорщини.

Президент України Володимир Зеленський назвав затримання інкасаційного конвою Ощадбанку в Угорщині актом бандитизму. 9 березня до МЗС України було викликано посла Угорщини в Україні Антала Гейзера, де йому було висловлено рішучий протест через захоплення заручників та цінностей.

12 березня повідомлялося, що інкасаторські автомобілі державного Ощадбанку, які були незаконно затримані в Угорщині, передані представникам Ощадбанку та українським дипломатам. Водночас кошти та цінності в обсязі $40 млн, EUR35 млн та 9 кг банківського золота залишалися затриманими в Угорщині.

6 травня Ощадбанк заявив про повернення затриманих в Угорщині коштів і цінностей у повному обсязі.

Теги: #ощадбанк #депортація #інкасатори #угорщина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:02 18.05.2026
Ощадбанк профінансував перший енергопроєкт із міжнародним страхуванням на EUR23,6 млн – BESS 50 МВт

Ощадбанк профінансував перший енергопроєкт із міжнародним страхуванням на EUR23,6 млн – BESS 50 МВт

19:04 15.05.2026
Топменеджерка Ощадбанку: ми надаємо позитивне рішення на кредит приблизно 80% проєктів, кредитуємо – 65%

Топменеджерка Ощадбанку: ми надаємо позитивне рішення на кредит приблизно 80% проєктів, кредитуємо – 65%

17:58 14.05.2026
Глава МЗС Угорщини - послу РФ після атаки на Закарпаття: Ми очікуємо негайного припинення агресії проти цивільного населення

Глава МЗС Угорщини - послу РФ після атаки на Закарпаття: Ми очікуємо негайного припинення агресії проти цивільного населення

15:34 14.05.2026
Прем'єр Мадяр скасував режим надзвичайного стану в Угорщині

Прем'єр Мадяр скасував режим надзвичайного стану в Угорщині

21:34 13.05.2026
Ощадбанк та UPG уклали договір про кредитування бізнесу на особливих умовах для купівлі пального

Ощадбанк та UPG уклали договір про кредитування бізнесу на особливих умовах для купівлі пального

19:30 13.05.2026
Сибіга подякував Угорщині за засудження атаки БпЛА по Україні

Сибіга подякував Угорщині за засудження атаки БпЛА по Україні

19:57 12.05.2026
ПРООН і Ощадбанк домовилися про підтримку муніципальних енергопроєктів

ПРООН і Ощадбанк домовилися про підтримку муніципальних енергопроєктів

19:56 11.05.2026
Ощадбанк через австрійський суд вимагає від Борислава Берези спростування недостовірної інформації щодо "угорської справи"

Ощадбанк через австрійський суд вимагає від Борислава Берези спростування недостовірної інформації щодо "угорської справи"

12:02 11.05.2026
МЗС: Угорщина припинить шантажувати ЄС правом вето

МЗС: Угорщина припинить шантажувати ЄС правом вето

10:49 11.05.2026
Сибіга в Брюсселі: Ми відкриті до нової сторінки у відносинах з Угорщиною, розраховуємо на офіційне відкриття кластерів

Сибіга в Брюсселі: Ми відкриті до нової сторінки у відносинах з Угорщиною, розраховуємо на офіційне відкриття кластерів

ВАЖЛИВЕ

Єрмак вийшов із СІЗО після внесення застави – ЗМІ

Помер народний депутат, колишній перший віцепрем'єр Кубів

За Єрмака внесено заставу в 140 млн грн – ВАКС

НАБУ спростувало російську пропаганду про нібито "розслідування" щодо Олени Зеленської

Україна завдала масованих ударів по Московському регіону з дистанції понад 500 км

ОСТАННЄ

ДМС нагадала про вимоги до строків придатності при ввезенні гумдопомоги в Україну

Зеленський доручив розвідці оприлюднити спроби РФ залучити світові компанії до виправлення кризової фінансової ситуації

Єрмак після виходу під заставу: залишаюся в Україні, працюватиму на користь держави та допомагатиму військовим

ДБР викрило посадовця "Центру пробації", який за $12 тис обіцяв викупити чоловіка з ТЦК

Понад 90% відстрочок тепер продовжуються автоматично – Міноборони

В Румунію з 2022 року нелегально втекли 32 тис українців, 39 загинули в горах – ЗМІ

ДПСУ: спроба незаконного перетину кордону завершилась трагедією

Кубіва поховають у Львові у середу, у вівторок відбудеться прощання в Соборі Cв.Юра

Окупанти атакували з дрона чоловіка на мотоциклі у Зеленівці на Херсонщині, чоловік дістав смертельних поранень – ОВА

Правоохоронці викрили ще чотири схеми продажу тилових посад в ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА