Угорщина скасувала рішення про депортацію та заборону на в'їзд для інкасаторів Ощадбанку

Генеральна дирекція поліції у справах іноземців Угорщини 18 травня скасувала рішення про депортацію та трирічну заборону на в’їзд і перебування на території Шенгенської зони щодо семи співробітників державного Ощадбанку, повідомила фінустанова.

Згідно з повідомленням, угорська сторона також постановила негайно видалити відповідні записи з державних реєстрів.

"Повне скасування рішень щодо наших співробітників є підтвердженням правоти Ощадбанку. Ми захистили не лише права наших людей, а й репутацію державного фінансового інституту, що діє виключно в межах міжнародного права", – зазначив голова правління банку Юрій Каціон.

Підставою для такого рішення стало офіційне повідомлення компетентного органу з питань конституційного захисту Угорщини про відкликання попередніх висновків щодо нібито загрози національній безпеці з боку українських громадян, зазначила фінустанова.

Це повідомлення надійшло вже після оскарження відповідних рішень у судовому порядку, однак угорська сторона самостійно скасувала застосовані обмеження, не чекаючи завершення судового розгляду в Будапешті.

Юридичну підтримку банку в Угорщині надавала фірма Horvathlawyers (Угорщина), а національним радником виступала юридична компанія Asters.

Як повідомлялося, 5 березня в Угорщині під час спецоперації Центру боротьби з тероризмом (TEK) на одній із АЗС на автомагістралі М5 було затримано два українські інкасаторські автомобілі, що перевозили $40 млн, EUR35 млн та 9 кг золота. Також було затримано сімох інкасаторів, яких пізніше було звільнено та переправлено до України.

Національна поліція України розпочала кримінальні провадження за фактом викрадення громадян України та службових автомобілів Ощадбанку на території Угорщини.

Президент України Володимир Зеленський назвав затримання інкасаційного конвою Ощадбанку в Угорщині актом бандитизму. 9 березня до МЗС України було викликано посла Угорщини в Україні Антала Гейзера, де йому було висловлено рішучий протест через захоплення заручників та цінностей.

12 березня повідомлялося, що інкасаторські автомобілі державного Ощадбанку, які були незаконно затримані в Угорщині, передані представникам Ощадбанку та українським дипломатам. Водночас кошти та цінності в обсязі $40 млн, EUR35 млн та 9 кг банківського золота залишалися затриманими в Угорщині.

6 травня Ощадбанк заявив про повернення затриманих в Угорщині коштів і цінностей у повному обсязі.