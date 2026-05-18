Кубіва поховають у Львові у середу, у вівторок відбудеться прощання в Соборі Cв.Юра

Прощання з народним депутатом, колишнім першим віце-прем’єр-міністром – міністром економічного розвитку і торгівлі України, ексголовою Національного банку України Степаном Кубівим, який помер у понеділок у віці 64 років, відбудеться в Соборі святого Юра у Львові у вівторок, повідомляється на його сторінці у Facebook.

Прощання почнеться о 16:00 19 травня. О 20:00 там же почнеться Чин Парастасу.

"20.05.2026 о 13:00 – Чин похорону в Соборі святого Юра, а далі похоронна процесія вирушає до Міської Ратуші та до місця поховання на Личаківський цвинтар", – йдеться в повідомленні.

Кубів, 1962 р.н., до політичної кар’єри працював у банківській сфері, очолював Кредобанк, член ради Торгово-промислової палати України та наглядової ради двох вузів. Був громадським діячем та автором десятків наукових праць, кандидат економічних наук. Під час Революції гідності Кубів був комендантом київського Будинку профспілок. Очільник Українського добровільного культурно-просвітницького правозахисного благодійного товариства "Меморіал" імені Василя Стуса.

У 2006-2012 роках Кубів був депутатом Львівської обласної ради спочатку від фракції "Наша Україна", потім очолював фракцію "Фронт змін". У 2012 році вперше його було обрано народним депутатом України від Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина", входив до політради цієї партії. У 2014 році очолив Національний банк України. Того ж року став народним депутатом України від Блоку Петра Порошенка, був представником президента у Верховній Раді VIII скликання.

Народний депутат Микола Княжицький (фракція "Європейська солідарність") написав у Facebook: "Помер Степан Кубів. Тромб. На Майдані він керув життєзабезпеченням. Усі ці намети, харчування, дрова, бочки – все було на Степанові. Коли почалася пожежа у Будинку профспілок Степан біг зі мною у вогонь рятувати людей, зокрема і журналістів "Еспресо".