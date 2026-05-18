Інтерфакс-Україна
Події
14:34 18.05.2026

Окупанти атакували з дрона чоловіка на мотоциклі у Зеленівці на Херсонщині, чоловік дістав смертельних поранень – ОВА

1 хв читати
Окупанти атакували з дрона чоловіка на мотоциклі у Зеленівці на Херсонщині, чоловік дістав смертельних поранень – ОВА
Фото: Херсонська ОВА

У Зеленівці (Херсонський р-н, Херсонська обл.) через атаку дроном загинув мотоцикліст, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"У Зеленівці російські окупанти атакували з дрона мотоцикліста. Через влучання ворожого безпілотника 61-річний чоловік дістав смертельні травми. Мої співчуття рідним та близьким вбитого", – написав він у телеграм в понеділок.

Теги: #херсонщина #атаки_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:24 18.05.2026
РФ атакували об'єкти "Нафтогазу" на Дніпропетровщині: АЗК "Укрнафти" повністю знищена – компанія

РФ атакували об'єкти "Нафтогазу" на Дніпропетровщині: АЗК "Укрнафти" повністю знищена – компанія

17:55 17.05.2026
Внаслідок обстрілів Херсонщини одна людина загинула, 8 поранені – прокуратура

Внаслідок обстрілів Херсонщини одна людина загинула, 8 поранені – прокуратура

17:52 17.05.2026
У Сумах триває ліквідація наслідків нічної ворожої атаки – міськрада

У Сумах триває ліквідація наслідків нічної ворожої атаки – міськрада

13:13 17.05.2026
На Сумщині двоє цивільних підірвалися на вибухонебезпечному предметі – ОВА

На Сумщині двоє цивільних підірвалися на вибухонебезпечному предметі – ОВА

12:01 17.05.2026
Росіяни вдарили по Кривому Рогу, виникла пожежа – ОВА

Росіяни вдарили по Кривому Рогу, виникла пожежа – ОВА

10:55 17.05.2026
Зеленський: за тиждень РФ випустила по Україні понад 3170 дронів, 74 ракети та понад 1300 КАБів. Загинули 52 людини

Зеленський: за тиждень РФ випустила по Україні понад 3170 дронів, 74 ракети та понад 1300 КАБів. Загинули 52 людини

18:36 15.05.2026
Ще трьох дітей вдалося повернути з окупованих районів Херсонської області – обладміністрація

Ще трьох дітей вдалося повернути з окупованих районів Херсонської області – обладміністрація

19:46 13.05.2026
Уряд виділив 96 млн грн на облаштування сіткових коридорів на пріоритетних автошляхах Херсонщини

Уряд виділив 96 млн грн на облаштування сіткових коридорів на пріоритетних автошляхах Херсонщини

14:00 13.05.2026
Чоловік підірвався на вибухівці в Бериславському районі, дістав травму та уламкові поранення ноги

Чоловік підірвався на вибухівці в Бериславському районі, дістав травму та уламкові поранення ноги

12:06 13.05.2026
На Херсонщині заочно засуджено керівницю окупаційної "служби зайнятості"

На Херсонщині заочно засуджено керівницю окупаційної "служби зайнятості"

ВАЖЛИВЕ

Єрмак вийшов із СІЗО після внесення застави – ЗМІ

Помер народний депутат, колишній перший віцепрем'єр Кубів

За Єрмака внесено заставу в 140 млн грн – ВАКС

НАБУ спростувало російську пропаганду про нібито "розслідування" щодо Олени Зеленської

Україна завдала масованих ударів по Московському регіону з дистанції понад 500 км

ОСТАННЄ

Правоохоронці викрили ще чотири схеми продажу тилових посад в ЗСУ

Шахраї ошукали 79-річного експосадовця на 7 млн. грн., їм повідомили про підозру – прокуратура

Стало відомо про ще одне торгове судно, що зазнало пошкоджень через нічну атаку на Одесу – АМПУ

У Нідерландах почалася дезінфекція круїзного лайнера, на борту якого було виявлено хантавірус

Чоловік загинув на Херсонщині через обстріл окупантів

Сили оборони вночі уразили російський катер у Каспійському морі та пункти управління дронами на ТОТ

Сирський обговорив із 2 корпусом НГУ "Хартія" шляхи покращення оборони, прийняв низку рішень щодо поліпшення забезпечення воїнів

У Дніпрі вже 22 постраждалих після нічної атаки, 8 з них шпиталізовано – обладміністрація

Нідерландська Destinus заявила про прискорення розробки далекобійних ракет Ruta Block 3 на базі українського досвіду

Російські БпЛА атакували два судна на шляху до портів Великої Одеси

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА