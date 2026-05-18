Окупанти атакували з дрона чоловіка на мотоциклі у Зеленівці на Херсонщині, чоловік дістав смертельних поранень – ОВА

У Зеленівці (Херсонський р-н, Херсонська обл.) через атаку дроном загинув мотоцикліст, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"У Зеленівці російські окупанти атакували з дрона мотоцикліста. Через влучання ворожого безпілотника 61-річний чоловік дістав смертельні травми. Мої співчуття рідним та близьким вбитого", – написав він у телеграм в понеділок.