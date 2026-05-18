14:32 18.05.2026

Правоохоронці викрили ще чотири схеми продажу тилових посад в ЗСУ

Військова контррозвідка Служби безпеки, ДБР та Національна поліція у взаємодії з головнокомандувачем Збройних сил України викрили чотири нові схеми ухилення від військової служби та мобілізації, повідомила СБУ у понеділок.

"Затримано організаторів, які переводили на тилові посади військових або допомагали ухилянтам уникнути призову через підроблену документацію", – йдеться у повідомленні у Телеграм-каналі СБУ.

На Чернігівщині викрито командира військової частини, який оформив тиловиками трьох військових за майже 2 млн грн.

У Житомирській області затримано командира однієї з бригад ЗСУ, який працевлаштовував знайомих та родичів до свого з’єднання, які не з’являлись у підрозділах, але він привласнював їх зарплату та заробив 370 тис грн.

На Хмельниччині підозру отримав заступник командира навчального центру ЗСУ, який за хабарі в $5 тис переводив мобілізованих до тилових військових частин.

У Львівській області затримано контрактника прикордонного загону, який за $16 тис пропонував списання з військового обліку за допомогою знайомих посадовців ТЦК, які оформлювали військовозобов’язаних як непридатних до служби за станом здоров’я.

Фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за наступними статтями Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 (пособництво у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану); ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом, вчинене групою осіб за попередньою змовою); ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем); ч. 4 ст. 409 (ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом, вчинене в умовах воєнного стану)

Розслідування триває. Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення.

Теги: #зсу #мобілізація #ухилянти #нацполіція #сбу #дбр

12:28 18.05.2026
У Кропивницькому затримано очільника ВЛК та його спільників, які торгували фейковими довідками про інвалідність

