Шахраї ошукали 79-річного експосадовця на 7 млн. грн., їм повідомили про підозру – прокуратура

У Києві псевдопрацівники Служби безпеки України (СБУ) ошукали колишнього високопосадовця на 7 млн грн., їм повідомлено про підозру у шахрайстві, повідомила пресслужба столичної прокуратури

"Шахраї, представляючись працівником СБУ та слідчою поліції, надіслали 79-річному пенсіонеру підроблені повістки та повідомили, що відносно нього відкрито кримінальне провадження за фактом закупівлі "шахедів" для армії агресора", – йдеться у повідомленні прокуратури у Телеграмі у понеділок.

Повідомляється, що під тиском чоловік погодився на "обшук по відеов’язку" та показав їм свої заощадження. Далі він за вказівкою склав усі гроші у пакет та біля свого будинку віддав шахраям "на перевірку".

Зокрема, він віддав $110,710 тис та 10,2 тис євро, а також заощадження в ізраїльських шекелях англійських фунтах та чеських кронах. Заощадження у євро та американських доларах підозрювані перерахували на крипторахунок організатора схеми, а от іншу валюту обмінник брати відмовився. Двох учасників схеми, які приїжджали до потерпілого за грошима, встановили та затримали.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва їм повідомлено про підозру у пособаництві шахрайству на загальну суму майже 7 млн грн. Наразі вони перебувають під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 4,9 млн грн та 3,3 млн грн відповідно.

Правоохоронцями встановлюються інші учасники шахрайської схеми.