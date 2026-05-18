Стало відомо про ще одне торгове судно, що зазнало пошкоджень через нічну атаку на Одесу – АМПУ

Під час ранкової атаки на Одесу було пошкоджено цивільне судно під прапором Панами, повідомляє Адміністрація морських портів України (АМПУ).

"Під час ранкової атаки на Одесу було пошкоджено цивільне судно під прапором Панами, яке прямувало Українським морським коридором до одного з портів Великої Одеси. Судно йшло під навантаження олії", – йдеться у повідомленні АМПУ у телеграм в понеділок.

Повідомляється, що після влучання БпЛА судно отримало пошкодження. Наслідки атаки екіпаж ліквідував власними силами. За даними АМПУ, обійшлося без постраждалих.

Судно продовжило рух до порту призначення.

Раніше повідомлялося з посиланням на АМПУ, що зафіксовано влучання російських безпілотників 18 травня під час руху Українським коридором до портів Великої Одеси у два цивільні судна під прапорами Гвінеї-Бісау та Маршаллових о-вів.

Повідомлялося, що на обох суднах виникли незначні загоряння, які екіпажі оперативно ліквідували власними силами. Судна продовжили рух до портів призначення.