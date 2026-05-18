У Нідерландах почалася дезінфекція круїзного лайнера, на борту якого було виявлено хантавірус

Фахівці в Нідерландах розпочали в понеділок уранці дезінфекцію круїзного лайнера MV Hondius, на борту якого раніше стався спалах хантавірусу, повідомляє Associated Press.

Лайнер пришвартувався в порту Роттердама вранці, після чого на борт піднялися люди в захисних костюмах. Для членів екіпажу на території порту звели тимчасові споруди, в яких вони мають пройти карантин.

На час прибуття судна в порт на його борту перебували лише 25 членів екіпажу і двоє медичних співробітників. Пасажири лайнера покинули його минулого тижня на Канарських островах, після чого їх відправили на батьківщину з дотриманням заходів безпеки.

За останніми даними, від хантавірусу померли три пасажири MV Hondius: подружня пара з Нідерландів, а також громадянка Німеччини.

Загалом захворювання було виявлено щонайменше в 11 пасажирів судна. Зазначалося, що у померлої жінки з Нідерландів і у британця, який перебуває у відділенні інтенсивної терапії в ПАР, було виявлено штам хантавірусу – вірус Андес. Лише цей вид хантавірусу передається від людини людині, наголосили в МОЗ ПАР.