14:01 18.05.2026

У Нідерландах почалася дезінфекція круїзного лайнера, на борту якого було виявлено хантавірус

Фахівці в Нідерландах розпочали в понеділок уранці дезінфекцію круїзного лайнера MV Hondius, на борту якого раніше стався спалах хантавірусу, повідомляє Associated Press.

Лайнер пришвартувався в порту Роттердама вранці, після чого на борт піднялися люди в захисних костюмах. Для членів екіпажу на території порту звели тимчасові споруди, в яких вони мають пройти карантин.

На час прибуття судна в порт на його борту перебували лише 25 членів екіпажу і двоє медичних співробітників. Пасажири лайнера покинули його минулого тижня на Канарських островах, після чого їх відправили на батьківщину з дотриманням заходів безпеки.

За останніми даними, від хантавірусу померли три пасажири MV Hondius: подружня пара з Нідерландів, а також громадянка Німеччини.

Загалом захворювання було виявлено щонайменше в 11 пасажирів судна. Зазначалося, що у померлої жінки з Нідерландів і у британця, який перебуває у відділенні інтенсивної терапії в ПАР, було виявлено штам хантавірусу – вірус Андес. Лише цей вид хантавірусу передається від людини людині, наголосили в МОЗ ПАР.

Теги: #дезінфекція #mv_hondius #хантавірус

09:43 18.05.2026
Ризик виникнення пандемії хантавірусу залишається низьким – ВООЗ

10:31 12.05.2026
Пасажири круїзного лайнера MV Hondius із хантавірусом висадилися в Нідерландах

16:53 11.05.2026
ЄК координувала евакуацію людей із круїзного лайнера зі спалахом хантавірусу

10:13 11.05.2026
Четверо українців залишаться на борту судна MV Hondius для проходу до Нідерландів, там відбудуть карантин – МЗС

11:02 10.05.2026
Усі пасажири круїзного судна MV Hondius визнані контактами високого ризику після спалаху хантавірусу – ЗМІ

04:21 10.05.2026
Біля Тенеріфе готують міжнародну евакуацію пасажирів круїзного лайнера через спалах хантавірусу – ЗМІ

11:50 07.05.2026
Стан здоров'я п'яти громадян України, членів екіпажу MV Hondius, задовільний, ознак хантавірусу немає – МЗС

17:34 04.05.2026
Звернення щодо постраждалих чи померлих українців на круїзному лайнері "MV Hondius" наразі не надходили – МЗС

14:43 04.05.2026
ВООЗ не бачить причин запроваджувати обмеження на поїздки після випадків захворювання на хантавірус на круїзному лайнері

