13:46 18.05.2026

Сили оборони вночі уразили російський катер у Каспійському морі та пункти управління дронами на ТОТ

Підрозділи Сил оборони України завдали в ніч на понеділок уражень по пунктах управління БпЛА російських окупантів та зосередженнях живої сили противника в Брянській області (РФ) та на тимчасово окупованих територіях України, а також по катеру в акваторії Каспійського моря, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Зокрема, уражено протидиверсійний катер проєкту "Грачонок" у районі Каспійська (республіка Дагестан, РФ). Катери цього типу використовуються для охорони пунктів базування кораблів та боротьби з диверсійними силами", – повідомляється на сторінці Генштабу в Facebook.

Крім того, 17 травня було уражено російський вузол зв’язку у Мирному в тимчасово окупованому Криму, зенітний ракетний комплекс окупантів "Тор-М2" у Західному на в Луганській області та ешелон з пально-мастильними матеріалами в окупованій Федорівці Донецької області.

"Також підтверджено, що 16 травня 2026 року внаслідок ураження аеродрому "Єйськ" у Краснодарському краї РФ знищено вертоліт Ка-27 та патрульний літак морської авіації Бе-200. Окрім того, підтверджено, що 16 травня 2026 року уражено станцію контролю повітряного простору у Лєсному (Брянська обл.)", – йдеться в повідомленні.

08:56 18.05.2026
ППО України збила півтисячі ворожих цілей, зафіксовано 18 ракет та 16 ударних БпЛА на 34 локаціях

08:05 18.05.2026
Окупанти за добу втратили 1220 осіб та 224 од. спецтехніки – Генштаб

17:58 17.05.2026
Сили оборони уразили російське підприємство з виробництва мікросхем для високоточної зброї – Генштаб ЗСУ

14:37 17.05.2026
СБУ та СОУ уразили підприємство ВПК та низку нафтооб'єктів у Московській області, а також військовий аеродром "Бельбек" у Криму

13:48 17.05.2026
За вихідні СБС ЗСУ знищили російську ЗРК "Тор-М2", логістичну інфраструктуру та вузли командування окупантів

12:00 17.05.2026
Сили оборони уразили логістичний вузол росіян біля Селидового – 7 корпус ДШВ

09:47 17.05.2026
Генштаб зафіксував впродовж доби 234 бойові зіткнення

08:24 17.05.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 2319 ворожих цілей

07:46 17.05.2026
Окупанти за добу втратили 1170 осіб та 330 од. спецтехніки – Генштаб

18:32 16.05.2026
Генштаб ЗСУ: Уражено пункти управління та інші об'єкти ворога на окупованих територіях

Єрмак вийшов із СІЗО після внесення застави – ЗМІ

Помер народний депутат, колишній перший віцепрем'єр Кубів

За Єрмака внесено заставу в 140 млн грн – ВАКС

НАБУ спростувало російську пропаганду про нібито "розслідування" щодо Олени Зеленської

Україна завдала масованих ударів по Московському регіону з дистанції понад 500 км

Кубіва поховають у Львові у середу, у вівторок відбудеться прощання в Соборі Cв.Юра

Окупанти атакували з дрона чоловіка на мотоциклі у Зеленівці на Херсонщині, чоловік дістав смертельних поранень – ОВА

Правоохоронці викрили ще чотири схеми продажу тилових посад в ЗСУ

Шахраї ошукали 79-річного експосадовця на 7 млн. грн., їм повідомили про підозру – прокуратура

Стало відомо про ще одне торгове судно, що зазнало пошкоджень через нічну атаку на Одесу – АМПУ

У Нідерландах почалася дезінфекція круїзного лайнера, на борту якого було виявлено хантавірус

Чоловік загинув на Херсонщині через обстріл окупантів

Сирський обговорив із 2 корпусом НГУ "Хартія" шляхи покращення оборони, прийняв низку рішень щодо поліпшення забезпечення воїнів

У Дніпрі вже 22 постраждалих після нічної атаки, 8 з них шпиталізовано – обладміністрація

Нідерландська Destinus заявила про прискорення розробки далекобійних ракет Ruta Block 3 на базі українського досвіду

