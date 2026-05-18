Сили оборони вночі уразили російський катер у Каспійському морі та пункти управління дронами на ТОТ

Підрозділи Сил оборони України завдали в ніч на понеділок уражень по пунктах управління БпЛА російських окупантів та зосередженнях живої сили противника в Брянській області (РФ) та на тимчасово окупованих територіях України, а також по катеру в акваторії Каспійського моря, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Зокрема, уражено протидиверсійний катер проєкту "Грачонок" у районі Каспійська (республіка Дагестан, РФ). Катери цього типу використовуються для охорони пунктів базування кораблів та боротьби з диверсійними силами", – повідомляється на сторінці Генштабу в Facebook.

Крім того, 17 травня було уражено російський вузол зв’язку у Мирному в тимчасово окупованому Криму, зенітний ракетний комплекс окупантів "Тор-М2" у Західному на в Луганській області та ешелон з пально-мастильними матеріалами в окупованій Федорівці Донецької області.

"Також підтверджено, що 16 травня 2026 року внаслідок ураження аеродрому "Єйськ" у Краснодарському краї РФ знищено вертоліт Ка-27 та патрульний літак морської авіації Бе-200. Окрім того, підтверджено, що 16 травня 2026 року уражено станцію контролю повітряного простору у Лєсному (Брянська обл.)", – йдеться в повідомленні.