Сирський обговорив із 2 корпусом НГУ "Хартія" шляхи покращення оборони, прийняв низку рішень щодо поліпшення забезпечення воїнів

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що провів роботу у 2-му корпусі Національної гвардії України "Хартія", що веде активну оборону на Південно-Слобожанському напрямку.

"За першу половину травня противник здійснив на цьому напрямку понад 150 атак. Наші воїни ефективно стримують натиск російських загарбників та завдають їм відчутних втрат", – написав він у Фейсбук.

Сирський зазначив, що у ході робочої поїздки вони обговорили з командним складом корпусу та бойових бригад стан виконання визначених завдань, їхні пропозиції з питань покращення оборонних спроможностей, знищення більшої кількості окупантів.

"Прийняв низку рішень щодо поліпшення забезпечення наших воїнів відповідно до їхніх запитів. Наші пріоритети незмінні – подальше перехоплення ініціативи на полі бою, завдання максимальних втрат ворогу, збереження життів українських захисників", – резюмував головком.