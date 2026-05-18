У Дніпрі вже 22 постраждалих після нічної атаки, 8 з них шпиталізовано – обладміністрація

Фото: Дніпропетровська ОВА

До 22 зросла кількість постраждалих внаслідок масованої російської атаки на місто Дніпро, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Уже 22 постраждалих через нічну атаку росіян на Дніпро. Серед них 2-річна дівчинка та 10-річний хлопчик. Вісьмох людей госпіталізовано – це 5 жінок та 3 чоловіків. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості", – написав Ганжа в телеграм в понеділок.

Раніше він повідомляв про 18 постраждалих в Дніпрі та ще вісьмох в інших населених пунктах області. В самому Дніпрі пошкоджено багатоквартирні і приватні будинки, релігійну установу, виш, підприємство, авто.