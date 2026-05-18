13:37 18.05.2026

У Дніпрі вже 22 постраждалих після нічної атаки, 8 з них шпиталізовано – обладміністрація

Фото: Дніпропетровська ОВА

До 22 зросла кількість постраждалих внаслідок масованої російської атаки на місто Дніпро, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Уже 22 постраждалих через нічну атаку росіян на Дніпро. Серед них 2-річна дівчинка та 10-річний хлопчик. Вісьмох людей госпіталізовано – це 5 жінок та 3 чоловіків. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості", – написав Ганжа в телеграм в понеділок.

Раніше він повідомляв про 18 постраждалих в Дніпрі та ще вісьмох в інших населених пунктах області. В самому Дніпрі пошкоджено багатоквартирні і приватні будинки, релігійну установу, виш, підприємство, авто.

08:01 18.05.2026
У Дніпрі та області 26 постраждалих через ворожі атаки

06:28 18.05.2026
Двоє постраждалих через ворожу атаку Одеси

00:46 18.05.2026
У Дніпровському районі росіяни вдарили по складу з піротехнікою, спалахнула пожежа

22:12 17.05.2026
Двоє людей постраждали внаслідок ворожої атаки Запорізької області

02:44 17.05.2026
Поранено 70-річну жінку внаслідок ворожої атаки на Дніпро – ОВА

08:03 16.05.2026
Російські дрони атакували південь Одещини, є постраждалі та пошкодження

22:49 15.05.2026
У Дніпрі автомобіль в'їхав у зупинку після зіткнення: одна загибла, троє постраждалих

12:27 14.05.2026
У Києві вже 44 постраждалих через російську атаку – мер

10:20 14.05.2026
До 40 збільшилась кількість постраждалих у Києві, серед них дві дитини – мер

10:06 14.05.2026
Кількість постраждалих у Харкові зросла до 20, 12 із них – шпиталізовані

