13:31 18.05.2026

Нідерландська Destinus заявила про прискорення розробки далекобійних ракет Ruta Block 3 на базі українського досвіду

Фото: https://www.destinus.com/

Нідерландська оборонна компанія Destinus, важливий постачальник ударних безпілотників для України, оголосила в понеділок про прискорений початок програми Ruta Block 3, розробленої для забезпечення високоточних ракетних ударів класу 2000 км, та анонсувала початок льотних випробувань нових ракет на 2027 рік.

"Ruta Block 3 буде базуватися на архітектурі Ruta, яка перейшла від перевірки на полі бою до серійного промислового виробництва… Створена на основі досвіду експлуатації в Україні, система розробляється та впроваджується в рамках європейського законодавства про проектування та виробничої бази Destinus", – повідомляється в пресрелізі компанії.

Ракети Ruta Block 1 наразі вже серійно виробляються в Нідерландах, при цьому Destinus розширює щорічні виробничі потужності по всій своїй Європі. Ruta Block 2 розроблені за підтримки української компанії Brave1 та вже проходять льотні випробування в Україні, їх виробництво планується розгорнути у 2026 році.

"Програма розроблена для переходу європейських ракет далекобійних ракет від обмежених запасів до сталого промислового виробництва. Вона структурована в трьох промислових центрах. У Нідерландах Destinus є інженерно-конструкторським центром та основним виробничим майданчиком RUTA, вже виробляючи це сімейство у великих масштабах. В Україні Destinus братиме участь як у розробці, так і в експлуатаційних випробуваннях Ruta Block 3, а також буде центром виробництва основних компонентів. У Німеччині очікується, що заплановане спільне підприємство Rheinmetall Destinus Strike Systems додасть високопродуктивні виробничі, кваліфікаційні та кінцеві інтеграційні потужності для Бундесверу та ширших європейських інституційних клієнтів", – йдеться в повідомленні.

Виробництво на майданчику Rheinmetall планується розпочати з Ruta Block 1 та Block 2 у 2026-27 роках на додачу до існуючого виробництва в Нідерландах, а Block 3 буде розпочато після проходження льотних випробувань та кваліфікації.

"Ми готові створити спільне підприємство Rheinmetall Destinus Strike Systems з нашим партнером Destinus до кінця цього року та якомога швидше надати ці можливості нашим клієнтам. Ми раді виробити та поставити перші ракети з нашого майданчика в Унтерлюссі до кінця 2026 року", – сказав генеральний директор Rheinmetall AG Армін Паппергер.

Повідомляється, що Ruta Block 3 буде оснащений турбореактивним двигуном Destinus T220, який зараз розробляється, та бойовою частиною класу 250 кг. Ракета призначена для далекобійних місій у складних умовах. Система поєднуватиме в собі передову автономну навігацію для середовищ з погіршеною супутниковою навігації, з можливостями термінального зондування та наведення, а також стандартну контейнерну пускову архітектуру, що підтримує розгортання на суші, морі та стаціонарних майданчиках.

Вся діяльність з розробки, виробництва та експорту буде здійснюватися відповідно до чинного національного та європейського законодавства, правил експортного контролю та необхідних урядових дозволів.

Destinus – приватна європейська оборонна та аерокосмічна компанія, яка проєктує та виробляє автономні ударні системи та системи протиповітряної оборони в Європі для європейських та союзних збройних сил.

17:03 15.05.2026
Зеленський: Росія готує нові ракетно-дронові удари по Україні, зокрема по "центрах ухвалення рішень"

