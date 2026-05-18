13:22 18.05.2026

Російські БпЛА атакували два судна на шляху до портів Великої Одеси

Влучання російських безпілотників зафіксовано 18 травня під час руху Українським коридором до портів Великої Одеси у два цивільні судна під прапорами Гвінеї-Бісау та Маршаллових Островів, повідомляє Адміністрація морських портів України.

"Чергова атака на цивільне судноплавство: пошкоджено два судна, що прямували до портів Великої Одеси. 18 травня під час руху Українським коридором до портів Великої Одеси зафіксовано влучання БПЛА у два цивільні судна під прапорами Гвінеї-Бісау та Маршаллових Островів", – йдеться у повідомленні АМПУ у Телеграмі у понеділок.

Повідомляється, що на обох суднах виникли незначні загоряння, які екіпажі оперативно ліквідували власними силами. Судна продовжили рух до портів призначення.

За інформацією АМПУ, попередньо постраждалих немає.

