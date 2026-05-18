Кабмін пропонує Раді затвердити умови вступної кампанії і скасувати ДПА в 2027р.

Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді України унормувати умови вступної кампанії і скасувати державну підсумкову атестацію (ДПА) в 2027 році.

Згідно з проєктом закону №15254 від 15 травня, передбачається встановити, що в 2027 році прийом на навчання для здобуття вищої освіти буде здійснюватися відповідно до порядку прийому, яке підготує Міністерство освіти і науки.

Як і в поточному році, конкурсний відбір на навчання для здобуття ступеня вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, ступеня вищої освіти молодшого бакалавра буде здійснюватися за результатами вступних випробувань 2024-2027 років, проведених використанням організаційно-технологічних процесів зовнішнього незалежного оцінювання (на сьогодні національний мультипредметний тест (НМТ) та творчого конкурсу (конкурсу фізичних здібностей) у передбачених законодавством випадках.

Зокрема, як і 2025 році вступники складатимуть тестування з навчальних предметів "Українська мова", "Математика", "Історія України" та навчального предмета на вибір ("Іноземна мова", "Біологія", "Географія", "Фізика", "Хімія", "Українська література").

Крім того, проєктом документу передбачено, що як і попередні роки, вступники в 2027 році не складатимуть державну підсумкову атестацію, а також ДПА не передбачено і на інших рівнях освіти.