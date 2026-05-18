12:51 18.05.2026

ГУР заявило про звільнення та взяття під контроль Степногірська на запорізькому напрямку

Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України повідомляє про звільнення Степногірська (Запорізька обл.) – в результаті бойової роботи ЗСУ росіяни були вибиті з укріплених позицій, а ключові локації в Степногірську перейшли під контроль України.

"Степногірськ під контролем: воїни спецпідрозділу ГУР МО України "Артан" продовжують зачистку міста", – йдеться у повідомленні ГУР у Телеграмі у понеділок.

Допис ГУР супроводжується кадрами інтенсивної бойової роботи штурмовиків спецпідрозділу ГУР МО України "Артан" у Степногірську на Запорізькому фронті.

Повідомляється, що під час операції, що відбулася у щільній координації із суміжними підрозділами, спецпризначенці воєнної розвідки провели серію активних наступальних дій , витіснили російських окупантів з міста та стабілізували ситуацію у населеному пункті. Техніку, на якій групи спецпризначенців ГУР заїжджали на штурм позицій загарбників, спробував атакувати ворожий FPV-"ждун", але його було знищено.

"У результаті боїв у складних міських умовах сили російських окупантів вибиті з укріплених позицій, ключові локації у Степногірську перейшли під контроль Сил безпеки та оборони України", – заявлено у повідомленні ГУР.

"Штурмові дії проводилися злагоджено, з використанням аеророзвідки і точкового вогневого ураження. Кожен будинок перевірено на наявність "сюрпризів" та залишків живої сили окупанта. Ми не виключаємо, що противник продовжить спроби знову заходити в місто, втім – готові до цього", – розповів командир "Артану" Віктор Торкотюк.

