Голова комітету Ради: Потрібно повертати конкурси для керівників шкіл

Голова комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак вважає, що потрібно повертати обов’язковість проведення конкурсів для керівників закладів загальної середньої освіти.

"У 77% перевірених закладів виявлено порушення у частині виконання керівником обов’язків, передбачених законодавством. Для порівняння, у 2024 році цей показник становив 60%. Такі дані свідчать, що значна частина правових ризиків в освітніх закладах пов’язана з якістю управлінських рішень на рівні керівника", – написав Бабак в телеграм-каналі з посиланням на аналітичний звіт Державної служби якості освіти.

За його словами, найбільш поширеними залишаються порушення, які безпосередньо стосуються права дитини на доступну, безпечну та якісно організовану освіту.

"Водночас порушення, пов’язані з освітніми програмами, роботою педагогічних рад і навчальними планами, викликають занепокоєння щодо організації внутрішніх механізмів забезпечення якості освіти. Наприклад, за даними інституціного аудиту, у 61% закладів виявлено порушення щодо наявності та змісту установчих документів, ліцензій, статутів і положень про структурні підрозділи. У більше, ніж половині закладів (54%) зафіксовано порушення щодо атестації педагогічних працівників, що майже відповідає рівню 2024 року – 55%", – додав він.

Він наголосив, що коли у понад трьох чвертях закладів фіксуються порушення у виконанні керівниками своїх законодавчо визначених обов’язків, питання якості управління освітою вже не може залишатися другорядним.

"Сьогодні громади можуть самостійно ухвалювати рішення щодо проведення/непроведення конкурсів на посади керівників закладів загальної середньої освіти. Водночас дедалі частіше лунають дискусії про прозорість призначень, якість управління та відповідальність керівників закладів освіти", – зазначив Бабак, а також опублікував опитування на цю тему.

Як повідомлялося, освітній омбудсмен України Надія Лещик закликає засновників проводити конкурси на посади керівників закладів загальної середньої освіти там, де дозволяє безпекова ситуація.

В грудні 2025 року освітній омбудсмен наполягала на необхідності відновити обов’язкове проведення відкритих конкурсів на посади керівників закладів освіти там. Також вона заявляла, що вбачає корупційні ризики у призначенні керівників закладів освіти без конкурсного відбору в період воєнного стану.