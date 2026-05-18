Інтерфакс-Україна
Події
12:50 18.05.2026

Голова комітету Ради: Потрібно повертати конкурси для керівників шкіл

2 хв читати
Голова комітету Ради: Потрібно повертати конкурси для керівників шкіл

Голова комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак вважає, що потрібно повертати обов’язковість проведення конкурсів для керівників закладів загальної середньої освіти.

"У 77% перевірених закладів виявлено порушення у частині виконання керівником обов’язків, передбачених законодавством. Для порівняння, у 2024 році цей показник становив 60%. Такі дані свідчать, що значна частина правових ризиків в освітніх закладах пов’язана з якістю управлінських рішень на рівні керівника", – написав Бабак в телеграм-каналі з посиланням на аналітичний звіт Державної служби якості освіти.

За його словами, найбільш поширеними залишаються порушення, які безпосередньо стосуються права дитини на доступну, безпечну та якісно організовану освіту. 

"Водночас порушення, пов’язані з освітніми програмами, роботою педагогічних рад і навчальними планами, викликають занепокоєння щодо організації внутрішніх механізмів забезпечення якості освіти. Наприклад, за даними інституціного аудиту, у 61% закладів виявлено порушення щодо наявності та змісту установчих документів, ліцензій, статутів і положень про структурні підрозділи. У більше, ніж половині закладів (54%) зафіксовано порушення щодо атестації педагогічних працівників, що майже відповідає рівню 2024 року – 55%", – додав він.

Він наголосив, що коли у понад трьох чвертях закладів фіксуються порушення у виконанні керівниками своїх законодавчо визначених обов’язків, питання якості управління освітою вже не може залишатися другорядним.

"Сьогодні громади можуть самостійно ухвалювати рішення щодо проведення/непроведення конкурсів на посади керівників закладів загальної середньої освіти. Водночас дедалі частіше лунають дискусії про прозорість призначень, якість управління та відповідальність керівників закладів освіти", – зазначив Бабак, а також опублікував опитування на цю тему.

Як повідомлялося, освітній омбудсмен України Надія Лещик закликає засновників проводити конкурси на посади керівників закладів загальної середньої освіти там, де дозволяє безпекова ситуація.

В грудні 2025 року освітній омбудсмен наполягала на необхідності відновити обов’язкове проведення відкритих конкурсів на посади керівників закладів освіти там. Також вона заявляла, що вбачає корупційні ризики у призначенні керівників закладів освіти без конкурсного відбору в період воєнного стану.

Теги: #конкурси #бабак #школи

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:50 14.05.2026
Академічна доброчесність залишається проґалиною освітнього процесу у школах – голова комітету Ради

Академічна доброчесність залишається проґалиною освітнього процесу у школах – голова комітету Ради

14:22 13.05.2026
Кадрове забезпечення шкіл залишається проблемним викликом – голова комітету Ради

Кадрове забезпечення шкіл залишається проблемним викликом – голова комітету Ради

10:35 12.05.2026
Лише у 25% шкіл в укриттях створено умови для проведення навчання – голова комітету Ради

Лише у 25% шкіл в укриттях створено умови для проведення навчання – голова комітету Ради

13:54 08.05.2026
Голова комітету Ради: Україна має готуватися до значно меншої кількості випускників у середньостроковій перспективі

Голова комітету Ради: Україна має готуватися до значно меншої кількості випускників у середньостроковій перспективі

13:58 07.05.2026
Кабмін розподілив 183 млн грн на модернізацію харчоблоків в 10 школах

Кабмін розподілив 183 млн грн на модернізацію харчоблоків в 10 школах

09:38 07.05.2026
До "Мрії" під'єдналося понад 3,5 тис. шкіл

До "Мрії" під'єдналося понад 3,5 тис. шкіл

12:47 06.05.2026
Останній дзвоник у київських школах пролунає 29 травня – КМДА

Останній дзвоник у київських школах пролунає 29 травня – КМДА

11:58 29.04.2026
БЕБ оголосило конкурси на 261 посаду та запровадило піврічне стажування для студентів - Цивінський

БЕБ оголосило конкурси на 261 посаду та запровадило піврічне стажування для студентів - Цивінський

14:50 27.04.2026
Раді пропонують унормувати використання інформаційно-комунікаційних систем у школах

Раді пропонують унормувати використання інформаційно-комунікаційних систем у школах

12:04 24.04.2026
МОН оголосило потребу в підручниках для 1 і 5 класів, які використовуватимуть у 2028р.

МОН оголосило потребу в підручниках для 1 і 5 класів, які використовуватимуть у 2028р.

ВАЖЛИВЕ

Єрмак вийшов із СІЗО після внесення застави – ЗМІ

Помер народний депутат, колишній перший віцепрем'єр Кубів

За Єрмака внесено заставу в 140 млн грн – ВАКС

НАБУ спростувало російську пропаганду про нібито "розслідування" щодо Олени Зеленської

Україна завдала масованих ударів по Московському регіону з дистанції понад 500 км

ОСТАННЄ

Ворог влучив у цивільне судно під прапором Панами – Одеська ОВА

Кабмін пропонує Раді запровадити адмінвідповідальність за безпідставні відмови в наданні статусу ветерана

У Кропивницькому затримано очільника ВЛК та його спільників, які торгували фейковими довідками про інвалідність

МЗС у День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу закликав міжнародну спільноту посилити тиск на РФ

Атакована ремонтна бригада енергетиків на Донеччині

РФ атакували об'єкти "Нафтогазу" на Дніпропетровщині: АЗК "Укрнафти" повністю знищена – компанія

Перша українська КАБ готова до бойового застосування – міністр оборони

Виправити помилки в реєстраційних документах на додаткову сесію НМТ можна до 21 травня – УЦОЯО

Двоє людей постраждали через удар по центру Богодухова – Синєгубов

Єрмак вийшов із СІЗО після внесення застави – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА