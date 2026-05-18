Ворог влучив у цивільне судно під прапором Панами – Одеська ОВА

У понеділок вранці під час слідування Українським транспортним коридором на вхід до порту "Чорноморськ" зафіксовано влучання у цивільне судно під прапором Панами, повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Судно отримало пошкодження, виникла пожежа, яку екіпаж ліквідував власними силами, постраждалих немає", – написав він у телеграм-каналі.

Попри атаку, судно продовжило рух.

Це вже третє цивільне судно, пошкоджене внаслідок сьогоднішніх атак ворога, зазначив керівник ОВА.