Інтерфакс-Україна
Події
12:47 18.05.2026

Ворог влучив у цивільне судно під прапором Панами – Одеська ОВА

1 хв читати

У понеділок вранці під час слідування Українським транспортним коридором на вхід до порту "Чорноморськ" зафіксовано влучання у цивільне судно під прапором Панами, повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Судно отримало пошкодження, виникла пожежа, яку екіпаж ліквідував власними силами, постраждалих немає", – написав він у телеграм-каналі.

Попри атаку, судно продовжило рух.

Це вже третє цивільне судно, пошкоджене внаслідок сьогоднішніх атак ворога, зазначив керівник ОВА.

Теги: #одеська_область #судно #влучання

08:03 16.05.2026
Російські дрони атакували південь Одещини, є постраждалі та пошкодження

10:43 15.05.2026
Ворог продовжує комбіновано атакувати Одеський регіон, відомо про 7 постраждалих

08:55 15.05.2026
Російська атака на Одещину: Поранено двох людей, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру – ДСНС

21:19 14.05.2026
Внаслідок атаки БпЛА пошкоджено енергооб'єкт у Білгород-Дністровському районі, без світла залишилися понад 15 тис. абонентів

08:19 14.05.2026
Двоє постраждалих внаслідок російської атаки Одещини

17:14 13.05.2026
У Жовкві є влучання в об'єкт критичної інфраструктури, місто без світла – мер

16:14 13.05.2026
У Бордо утримують на борту круїзного судна 1,7 тис. пасажирів і членів екіпажу через гостру шлунково-кишкову інфекцію

22:19 11.05.2026
Ворожий дрон влучив у дах багатоповерхівки в Харкові – мер

13:29 11.05.2026
На Одещині з початку року сталось 14 нападів на групи оповіщення ТЦК – Волошин

13:20 11.05.2026
Пораненим співробітникам одеського облТЦК проведені операції, один досі у важкому стані – Волошин

