Кабмін пропонує Раді запровадити адмінвідповідальність за безпідставні відмови в наданні статусу ветерана

Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді запровадити адміністративну відповідальність за безпідставні відмови в наданні статусу ветерана, повідомляє Міністерство у справах ветеранів.

Згідно з повідомленням Мінветеранів, уряд погодив проєкт закону "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення вимог у сфері надання статусу відповідно.

"Йдеться про випадки, коли статус можуть надати незаконно, без необхідних підстав, або навпаки – безпідставно відмовити людині у його отриманні", – пояснили у відомстві.

Зазначається, що у разі ухвалення проекту закону, запроваджується адміністративна відповідальність: за порушення законодавства під час надання статусів особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника війни, особи, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною, члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни, члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України; за перешкоджання перевіркам у цій сфері.

У відомстві додали, що контролюватиме правомірність надання цих статусів Мінветеранів.