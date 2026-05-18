У Кропивницькому затримано очільника ВЛК та його спільників, які торгували фейковими довідками про інвалідність

Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань затримали у Кропивницькому очільника ВЛК та його спільників, які торгували фейковими довідками про інвалідність, повідомляє СБУ.

В телеграм-каналі в понеділок СБУ повідомляє про ліквідацію ще однієї схеми ухилення від мобілізації на Кіровоградщині та нейтралізацію злочинної групи, яка продавала військовозобов’язаним фіктивні довідки про інвалідність для уникнення призову.

"До організації оборудки причетні голова ВЛК одного з органів сил цивільного захисту, заступник головного лікаря та завідувач відділенням міської лікарні, а також члени експертних комісій медзакладів регіону", – йдеться в повідомленні відомства.

Співробітники СБУ задокументували понад 10 фактів одержання зловмисниками хабарів за оформлення ухилянтам фейкової інвалідності.

"Вартість такої "послуги" становила від $2 до $5 тис., залежно від терміновості вирішення питання", – уточнюють в СБУ.

За матеріалами справи, фігуранти вносили неправдиві відомості в історії хвороб своїх клієнтів про нібито тривале стаціонарне лікування та підробляли результати аналізів.

Після цього, як зазначають в СБУ, фігуранти направляли фіктивні документи підконтрольним членам експертних команд з оцінювання функціонування особи (колишня МСЕК) для встановлення ухилянтам груп інвалідності.

Правоохоронці затримали організаторів оборудки "на гарячому" після одержання ними нової суми хабаря.

Під час обшуків у службових кабінетах, за місцями проживання та в автомобілях фігурантів вилучено медичну документацію, а також понад 7 млн грн готівки.

Наразі шести фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Кіровоградській області спільно з ДБР та Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.