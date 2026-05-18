12:11 18.05.2026

МЗС у День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу закликав міжнародну спільноту посилити тиск на РФ

У річницю примусової депортації кримськотатарського народу – одного з найжорстокіших злочинів сталінського тоталітарного режиму та акту геноциду корінного народу Криму – Міністерство закордонних справ України закликало міжнародну спільноту посилити консолідований політико-дипломатичний, санкційний та правовий тиск на РФ.

"Україна визнала депортацію кримськотатарського народу у травні 1944 року актом геноциду. Ми вдячні Канаді, Литві, Латвії, Естонії, Польщі, Чехії та Нідерландам, які ухвалили аналогічні рішення, відновлюючи історичну справедливість та віддаючи шану пам’яті жертв цього злочину. Закликаємо інші країни приєднатися до міжнародного визнання геноциду кримськотатарського народу", – йдеться у повідомленні МЗС у понеділок.

Підкреслюється, що після початку російської окупації Криму в 2014 році окупаційна влада продовжила дискредитацію та утиски кримських татар, що залишилися на своїй батьківщині.

Тому МЗС закликає міжнародну спільноту посилити консолідований політико-дипломатичний, санкційний та правовий тиск на РФ з метою припинення порушень прав людини в тимчасово окупованому Криму, звільнення всіх незаконно утримуваних осіб, забезпечення захисту прав корінного кримськотатарського народу та відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

"Вимагаємо від РФ негайно припинити всі форми репресій проти кримських татар, скасувати незаконну заборону Меджлісу кримськотатарського народу, звільнити всіх політичних в’язнів і дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань як держави-окупанта", – закликають у міністерстві.

Та звертаються до міжнародної спільноти: "відновлення справедливості, захист прав людини, деокупація Криму та повернення кримськотатарського народу до життя у свободі на рідній землі залишаються нашими спільними завданнями".

