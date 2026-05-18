Інтерфакс-Україна
Події
11:27 18.05.2026

Атакована ремонтна бригада енергетиків на Донеччині

1 хв читати
Атакована ремонтна бригада енергетиків на Донеччині

Під час виконання службових обов’язків ремонтна бригада на Донеччині зазнала атаки ворожого БПЛА, повідомило Міністерство енергетики України у понеділок.

"Внаслідок атаки двоє працівників отримали поранення різного ступеня тяжкості. Постраждалих доставили до медичного закладу, де їм надають всю необхідну допомогу", – зазначили у міністерстві.

Інцидент стався під час руху службового автомобіля до місця проведення аварійно-відновлювальних робіт.

Теги: #донецька_область #енергетики #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:11 18.05.2026
Росіяни атакували китайське торгове судно в українських територіальних водах – ВМС України

Росіяни атакували китайське торгове судно в українських територіальних водах – ВМС України

09:47 18.05.2026
Окупанти 24 рази обстріляли міста і села Донецької області за добу, 4 мирних жителів поранені – ОВА

Окупанти 24 рази обстріляли міста і села Донецької області за добу, 4 мирних жителів поранені – ОВА

08:01 18.05.2026
У Дніпрі та області 26 постраждалих через ворожі атаки

У Дніпрі та області 26 постраждалих через ворожі атаки

01:44 18.05.2026
Російські дрони вдарили по Одесі: пошкоджені житлові будинки

Російські дрони вдарили по Одесі: пошкоджені житлові будинки

00:46 18.05.2026
У Дніпровському районі росіяни вдарили по складу з піротехнікою, спалахнула пожежа

У Дніпровському районі росіяни вдарили по складу з піротехнікою, спалахнула пожежа

22:12 17.05.2026
Двоє людей постраждали внаслідок ворожої атаки Запорізької області

Двоє людей постраждали внаслідок ворожої атаки Запорізької області

08:45 17.05.2026
На Дніпропетровщині внаслідок нічних атак РФ постраждали вісім людей, пошкоджено інфраструктуру та житло

На Дніпропетровщині внаслідок нічних атак РФ постраждали вісім людей, пошкоджено інфраструктуру та житло

09:47 14.05.2026
Дві людини загинули, ще дві поранені внаслідок обстрілів на Донеччині – ОВА

Дві людини загинули, ще дві поранені внаслідок обстрілів на Донеччині – ОВА

12:14 11.05.2026
Окупанти за добу 19 разів обстріляли міста і села Донецької області, 4 мирних жителів поранені

Окупанти за добу 19 разів обстріляли міста і села Донецької області, 4 мирних жителів поранені

10:36 07.05.2026
Окупанти 30 разів обстріляли міста і села Донецької області за добу, троє місцевих жителів загинуло – ОВА

Окупанти 30 разів обстріляли міста і села Донецької області за добу, троє місцевих жителів загинуло – ОВА

ВАЖЛИВЕ

Єрмак вийшов із СІЗО після внесення застави – ЗМІ

Помер народний депутат, колишній перший віцепрем'єр Кубів

За Єрмака внесено заставу в 140 млн грн – ВАКС

НАБУ спростувало російську пропаганду про нібито "розслідування" щодо Олени Зеленської

Україна завдала масованих ударів по Московському регіону з дистанції понад 500 км

ОСТАННЄ

РФ атакували об'єкти "Нафтогазу" на Дніпропетровщині: АЗК "Укрнафти" повністю знищена – компанія

Перша українська КАБ готова до бойового застосування – міністр оборони

Виправити помилки в реєстраційних документах на додаткову сесію НМТ можна до 21 травня – УЦОЯО

Двоє людей постраждали через удар по центру Богодухова – Синєгубов

Єрмак вийшов із СІЗО після внесення застави – ЗМІ

"Укрзалізниця" коригує рух поїздів після нічного масованого обстрілу Дніпропетровщини

Помер народний депутат, колишній перший віцепрем'єр Кубів

Європа повинна мати власні антибалістичні системи та бути самодостатньою проти загроз – Зеленський

Рецидивіста затримано за наведення російських ударів по Нікополю, гроші йому скидали дронами – СБУ

ВМС України уточнили, що РФ ударила безпілотником по сухогрузу з китайським екіпажем і власником із КНДР

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА