Атакована ремонтна бригада енергетиків на Донеччині

Під час виконання службових обов’язків ремонтна бригада на Донеччині зазнала атаки ворожого БПЛА, повідомило Міністерство енергетики України у понеділок.

"Внаслідок атаки двоє працівників отримали поранення різного ступеня тяжкості. Постраждалих доставили до медичного закладу, де їм надають всю необхідну допомогу", – зазначили у міністерстві.

Інцидент стався під час руху службового автомобіля до місця проведення аварійно-відновлювальних робіт.