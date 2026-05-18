Інтерфакс-Україна
Події
11:24 18.05.2026

РФ атакували об'єкти "Нафтогазу" на Дніпропетровщині: АЗК "Укрнафти" повністю знищена – компанія

У ніч на понеділок російські війська дронами атакували низку об’єктів Групи "Нафтогаз" у Дніпропетровській області, серед яких АЗК "Укрнафти", повідомила Група.

"Одразу кілька безпілотників вдарили по об’єкту критичної інфраструктури. Через постійні обстріли наразі неможливо повністю оцінити масштаби руйнувань", – йдеться у релізі "Нафтогазу".

Зазначається, що внаслідок атаки повністю знищені приміщення та обладнання АЗК "Укрнафти", а двоє працівниць комплексу зазнали травм, їм надається необхідна медична допомога.

"Усі атаковані об’єкти є виключно цивільною інфраструктурою та не мають жодного стосунку до військових цілей. На місцях працюють усі відповідні служби. Триває уточнення наслідків атак", – прокоментував голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Як повідомлялося, внаслідок цілеспрямованого російського удару по газовиках і рятувальниках у ніч з 4 на 5 травня на Полтавщині загинуло чотири працівники Групи "Нафтогаз" та двоє рятувальників ДСНС. Всього з початку року РФ вдарила по об’єктах "Нафтогазу" понад 100 разів.

17:55 17.05.2026
Внаслідок обстрілів Херсонщини одна людина загинула, 8 поранені – прокуратура

17:52 17.05.2026
У Сумах триває ліквідація наслідків нічної ворожої атаки – міськрада

На Сумщині двоє цивільних підірвалися на вибухонебезпечному предметі – ОВА

12:01 17.05.2026
Росіяни вдарили по Кривому Рогу, виникла пожежа – ОВА

Зеленський: за тиждень РФ випустила по Україні понад 3170 дронів, 74 ракети та понад 1300 КАБів. Загинули 52 людини

10:54 17.05.2026
Ворожий дрон атакував Корабельний район Херсона, поранено 63-річного чоловіка – МВА

Кількість загиблих працівників "Нафтогазу" внаслідок атаки РФ 5 травня зросла до чотирьох

12:46 15.05.2026
Держенергонагляд з початку 2026р. оглянув понад 900 пошкоджених або зруйнованих енергооб'єктів ОСР

Метою російських ударів була критична інфраструктура та логістика – радник міністра оборони

19:25 13.05.2026
