РФ атакували об'єкти "Нафтогазу" на Дніпропетровщині: АЗК "Укрнафти" повністю знищена – компанія

У ніч на понеділок російські війська дронами атакували низку об’єктів Групи "Нафтогаз" у Дніпропетровській області, серед яких АЗК "Укрнафти", повідомила Група.

"Одразу кілька безпілотників вдарили по об’єкту критичної інфраструктури. Через постійні обстріли наразі неможливо повністю оцінити масштаби руйнувань", – йдеться у релізі "Нафтогазу".

Зазначається, що внаслідок атаки повністю знищені приміщення та обладнання АЗК "Укрнафти", а двоє працівниць комплексу зазнали травм, їм надається необхідна медична допомога.

"Усі атаковані об’єкти є виключно цивільною інфраструктурою та не мають жодного стосунку до військових цілей. На місцях працюють усі відповідні служби. Триває уточнення наслідків атак", – прокоментував голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Як повідомлялося, внаслідок цілеспрямованого російського удару по газовиках і рятувальниках у ніч з 4 на 5 травня на Полтавщині загинуло чотири працівники Групи "Нафтогаз" та двоє рятувальників ДСНС. Всього з початку року РФ вдарила по об’єктах "Нафтогазу" понад 100 разів.