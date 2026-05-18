Перша українська КАБ готова до бойового застосування – міністр оборони

Про завершення розробки першої української керованої авіаційної бомби (КАБ) заявив міністр оборони України Михайло Федоров.

"Учасник Brave1 створив першу українську керовану авіаційну бомбу, яка вже пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування. Розробка тривала 17 місяців. Українська КАБ має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни", – написав він в телеграм у понеділок.

За словами міністра, ця розробка не є копією західних чи радянських рішень,вона є власною розробкою українських інженерів "для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску". Бойова частина бомби – 250 кг.

"Міноборони вже закупило першу експериментальну партію. Зараз пілоти відпрацьовують бойові сценарії та адаптують застосування нового засобу в реальних умовах війни… Незабаром українські КАБи працюватимуть по цілях ворога. Масштабуємо рішення, які збільшують дальність і точність ураження та змінюють правила сучасної війни", – повідомив Федоров.