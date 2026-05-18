Інтерфакс-Україна
Події
11:16 18.05.2026

Перша українська КАБ готова до бойового застосування – міністр оборони

1 хв читати

Про завершення розробки першої української керованої авіаційної бомби (КАБ) заявив міністр оборони України Михайло Федоров.

"Учасник Brave1 створив першу українську керовану авіаційну бомбу, яка вже пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування. Розробка тривала 17 місяців. Українська КАБ має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни", – написав він в телеграм у понеділок.

За словами міністра, ця розробка не є копією західних чи радянських рішень,вона є власною розробкою українських інженерів "для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску". Бойова частина бомби – 250 кг.

"Міноборони вже закупило першу експериментальну партію. Зараз пілоти відпрацьовують бойові сценарії та адаптують застосування нового засобу в реальних умовах війни… Незабаром українські КАБи працюватимуть по цілях ворога. Масштабуємо рішення, які збільшують дальність і точність ураження та змінюють правила сучасної війни", – повідомив Федоров.

Теги: #міноборони #розробка #каб

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:12 13.05.2026
Міністр оборони Греції на Раді ЄС заявив, що виявлений морський дрон є українським, Федоров пообіцяв розібратись

Міністр оборони Греції на Раді ЄС заявив, що виявлений морський дрон є українським, Федоров пообіцяв розібратись

12:47 13.05.2026
Лубінець пропонує створити робочу групу для зміни системи мобілізації

Лубінець пропонує створити робочу групу для зміни системи мобілізації

20:51 12.05.2026
Окупанти скинули КАБи на Дубовиківську громаду Дніпропетровської області, четверо загиблих – ОВА

Окупанти скинули КАБи на Дубовиківську громаду Дніпропетровської області, четверо загиблих – ОВА

17:40 12.05.2026
В Армія+ запустили курс "Адаптація рекрута"

В Армія+ запустили курс "Адаптація рекрута"

20:13 11.05.2026
Міноборони розраховує запустити армійську реформу вже в червні – Зеленський

Міноборони розраховує запустити армійську реформу вже в червні – Зеленський

11:07 11.05.2026
У Міноборони планують реформувати ТЦК та СП в "Офіси резерву+": частину функцій хочуть передати поліції – ЗМІ

У Міноборони планують реформувати ТЦК та СП в "Офіси резерву+": частину функцій хочуть передати поліції – ЗМІ

09:19 11.05.2026
Пісторіус прибув до Києва, обговорить співпрацю в ОПК – ЗМІ

Пісторіус прибув до Києва, обговорить співпрацю в ОПК – ЗМІ

14:45 07.05.2026
Ефективність української ППО у квітні перевищила 88%, але бракує ракет для Patriot для протидії балістиці – Міноборони

Ефективність української ППО у квітні перевищила 88%, але бракує ракет для Patriot для протидії балістиці – Міноборони

16:39 05.05.2026
У книжковій галузі обговорюють необхідність централізованої закупівлі книг для військових

У книжковій галузі обговорюють необхідність централізованої закупівлі книг для військових

11:50 05.05.2026
Кількість ударів middle strike у квітні подвоїлася порівняно з березнем – міністр оборони

Кількість ударів middle strike у квітні подвоїлася порівняно з березнем – міністр оборони

ВАЖЛИВЕ

Єрмак вийшов із СІЗО після внесення застави – ЗМІ

Помер народний депутат, колишній перший віцепрем'єр Кубів

За Єрмака внесено заставу в 140 млн грн – ВАКС

НАБУ спростувало російську пропаганду про нібито "розслідування" щодо Олени Зеленської

Україна завдала масованих ударів по Московському регіону з дистанції понад 500 км

ОСТАННЄ

Виправити помилки в реєстраційних документах на додаткову сесію НМТ можна до 21 травня – УЦОЯО

Двоє людей постраждали через удар по центру Богодухова – Синєгубов

Єрмак вийшов із СІЗО після внесення застави – ЗМІ

"Укрзалізниця" коригує рух поїздів після нічного масованого обстрілу Дніпропетровщини

Помер народний депутат, колишній перший віцепрем'єр Кубів

Європа повинна мати власні антибалістичні системи та бути самодостатньою проти загроз – Зеленський

Рецидивіста затримано за наведення російських ударів по Нікополю, гроші йому скидали дронами – СБУ

ВМС України уточнили, що РФ ударила безпілотником по сухогрузу з китайським екіпажем і власником із КНДР

Росіяни атакували китайське торгове судно в українських територіальних водах – ВМС України

ДБР з 2025 р. повідомило про підозру 21 особі, задіяній у схемах незаконного заволодіння нерухомістю, 5 справ передано до суду

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА