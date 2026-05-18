Виправити помилки в реєстраційних документах на додаткову сесію НМТ можна до 21 травня – УЦОЯО

Завершився додатковий період реєстрації для участі в національному мультипредметному тесті (НМТ) 2026 року, виправити помилки можна не пізніше 21 травня, повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

"За результатами оброблення реєстраційних документів понад 2 тисячі вступників/вступниць отримали від регіональних центрів оцінювання якості освіти в персональних кабінетах повідомлення про потребу в доопрацюванні наданої ними інформації та/або копій документів, однак не усунули недоліків", – йдеться в повідомленні Центру оцінювання.

УЦОЯО звертає увагу потребі перевірити в персональних кабінетах стан опрацювання заяви на участь у додатковій сесії НМТ, а також повідомляє, що виправити помилки і повторно надіслати копії документів на перевірку до регіонального центру оцінювання якості освіти потрібно не пізніше 21 травня.

"Якщо ж вступник/вступниця не усуне недоліків, на які за результатами оброблення інформації та реєстраційних документів указав регіональний центр оцінювання якості освіти, йому/їй буде відмовлено в реєстрації для участі в НМТ", – зазначили в Центрі.

Як повідомлялося, НМТ у 2026 році буде проходити за минулорічною моделлю: в один день із можливістю додаткових сесій; перелік предметів НМТ залишається незмінним – вступники складатимуть українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література; усі результати НМТ, починаючи з 2023 року, залишаються чинними й можуть бути використані під час вступу у 2026 році.

Основна сесія НМТ-2026 відбудеться з 20 травня до 25 червня, а додаткова пройде 17-24 липня.