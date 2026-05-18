11:03 18.05.2026

Єрмак вийшов із СІЗО після внесення застави – ЗМІ

Фото: Єгор Шуміхін

Колишній голова Офісу президента України Андрій Єрмак вийшов із СІЗО після внесення застави, повідомляє Суспільне.

"Єрмак вийшов із СІЗО", – йдеться в повідомленні Суспільного в телеграм-каналі в понеділок.

За інформацією "Суспільного", після виходу із СІЗО Єрмак розповів, що не знає, хто саме вносив за нього заставу, але йому відомо, що це зробили "багато людей".

"Також ексочільник ОПУ підтвердив, що перебував у платній камері слідчого ізолятора, за яку заплатив його адвокат", – наголошується в повідомленні.

Раніше в понеділок у Вищому антикорупційному суді агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили, що заставу за Єрмака у визначеному судом розмірі 140 млн грн уже внесено повністю.

Народний депутат Ярослав Железняк в своєму телеграм-каналі розмістив відео, на якому Єрмак виходить із будівлі СІЗО з охороною і від’їжджає на автомобілі "Мерседес". Депутат зазначив, що ексголову Офісу президента " очевидно супроводжували нові охоронці".

"Цікаво УДО чи знову "Альфа" СБУ? Знову на його Мерседесі нові номери прикриття", – додав Железняк.

Видання "Українська правда" з посиланням на власні джерела уточнювало, що для внесення застави Єрмаку було здійснено 200 платежів, загальна сума, яку було зібрано, перевищила 154 млн грн.

Згідно з ухвалою суду про обрання запобіжного заходу, після внесення застави на Єрмка покладено обов’язок носити електронний засіб контролю. Також серед обов’язків: прибувати за кожною вимогою до слідчого, детектива, прокурора та суду, повідомляти про зміну проживання та роботи, не відлучатися за межі м. Києва, здати на зберігання документи для виїзду за кордон, до МЗС – дипломатичні паспорти, утримуватися від спілкування з підозрюваними, зокрема ексвіцепрем’єром Олексієм Чернишовим та бізнесменом, фігурантом справи "Мідас" Тимуром Міндічем.

Ввечері 11 травня Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру Єрмаку як одному з учасників організованої групи, причетної до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. Сам Єрмак заперечив наявність у нього елітної нерухомості.

САП просив суд про обрання запобіжного заходу Єрмаку у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 180 млн грн.

