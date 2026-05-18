Інтерфакс-Україна
Події
10:56 18.05.2026

"Укрзалізниця" коригує рух поїздів після нічного масованого обстрілу Дніпропетровщини

2 хв читати
"Укрзалізниця" коригує рух поїздів після нічного масованого обстрілу Дніпропетровщини

Внаслідок нічного російського обстрілу Дніпропетровщини АТ "Укрзалізниця" заради безпеки пасажирів коригує рух поїздів, йдеться у повідомленні компанії.

"Моніторингові групи "Укрзалізниці" затримали відправку низки поїздів через безпосередню загрозу ворожих безпілотників – насамперед на Дніпропетровщині", – повідомила УЗ в телеграм в понеділок.

Наголошується, що компанія змінює деякі маршрути та проводитиме пересадку задля того, аби вагони змогли вчасно обернутися на зворотні рейси, а затримки для пасажирів – дещо скоротилися.

Таким чином, поїзд №79/80 Дніпро – Львів відправленням із Дніпра 17 травня, прослідує до Києва.

Зазначається, що пасажирів, які прямують до Львова, у Києві буде пересаджено на додатковий поїзд №291 Київ – Львів. Оорієнтовне відправлення додаткового поїзда зі столиці – після прибуття потяга №79, близько 13:30.

Рейс №80 Львів – Дніпро відправленням 18 травня стартуватиме з Києва. Таким чином, для пасажирів зі Львова до Києва буде призначено підмінний поїзд №292 Львів – Київ. Посадка у Львові – за графіком поїзда №80, орієнтовно о 15:10.

"Після прибуття до Києва пасажири здійснять пересадку в основний склад поїзда", -уточнили в УЗ.

Очікується, що поїзд №86/85 Запоріжжя – Львів прибуде до Львова близько 21:00, внаслідок чого поїзд №103/104 Львів – Лозова вирушить пізніше графіка, близько 23:00.

Що стосується потяга №285/286 Дніпро – Львів, то орієнтовний час прибуття у Львові близько 18:00, в результаті зворотний рейс №286/285 Львів – Дніпро вирушить із запізненням близько 3 годин.

"Поїзд №83/84 Дніпро – Ужгород відправленням із Дніпра 17 травня прослідує до Львова", – повідомила УЗ.

Окремо повідомляється, що пасажирів, які прямують до Ужгорода, у Львові буде пересаджено на окремий склад поїзда, а орієнтовне відправлення зі Львова до Ужгорода – близько 18:00.

Крім того, для пасажирів з Ужгорода у зворотному напрямку УЗ забезпечить відправлення окремим складом до Львова за розкладом поїзда №83/84, орієнтовно о 16:45.

"У Львові на пасажирів чекатиме основний склад поїзда", – уточнили в компанії.

Як повідомляли Повітряні сили Збройних сил України, загалом в ніч на 18 травня (з 18.00 17 травня) противник завдав комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА та ракет наземного базування.

Основний напрямок удару – Дніпро та Дніпропетровщина. Також атаковано Одещину, Чернігівщину, Запоріжжя.

Теги: #дніпропетровщина #укрзалізниця #рух_потягів #коригування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:09 17.05.2026
Поліцейські "Білого янгола" евакуювали пораненого та загиблих мешканців із прифронтової Синельниківщини

Поліцейські "Білого янгола" евакуювали пораненого та загиблих мешканців із прифронтової Синельниківщини

12:01 17.05.2026
Росіяни вдарили по Кривому Рогу, виникла пожежа – ОВА

Росіяни вдарили по Кривому Рогу, виникла пожежа – ОВА

18:48 16.05.2026
Одна людина загинула на Дніпропетровщині, 9 постраждали, серед них дві дитини – влада

Одна людина загинула на Дніпропетровщині, 9 постраждали, серед них дві дитини – влада

17:23 15.05.2026
За підтримки ЄС на Дніпропетровщині відкрили амбулаторію та адмінцентр вартістю понад EUR2,18 млн

За підтримки ЄС на Дніпропетровщині відкрили амбулаторію та адмінцентр вартістю понад EUR2,18 млн

15:38 15.05.2026
Викрито організацію, що збувала наркотики через мережу гральних закладів на Дніпропетровщині

Викрито організацію, що збувала наркотики через мережу гральних закладів на Дніпропетровщині

19:01 13.05.2026
"Укрзалізниця" повідомляє про 23 влучання ворога в об'єкти залізниці за добу

"Укрзалізниця" повідомляє про 23 влучання ворога в об'єкти залізниці за добу

14:12 12.05.2026
Рятувальники ліквідували пожежу електропоїзда на Черкащині – ДСНС

Рятувальники ліквідували пожежу електропоїзда на Черкащині – ДСНС

11:36 12.05.2026
"Укрзалізниця" з 12 травня впроваджує купівлю приміських квитків через застосунок по всій Україні

"Укрзалізниця" з 12 травня впроваджує купівлю приміських квитків через застосунок по всій Україні

18:53 11.05.2026
Чотири людини постраждали через атаки російських дронів на Дніпропетровщині – облрада

Чотири людини постраждали через атаки російських дронів на Дніпропетровщині – облрада

11:28 10.05.2026
Рятувальника поранено через атаку БпЛА окупантів на Дніпропетровщині – ДСНС

Рятувальника поранено через атаку БпЛА окупантів на Дніпропетровщині – ДСНС

ВАЖЛИВЕ

Помер народний депутат, колишній перший віцепрем'єр Кубів

За Єрмака внесено заставу в 140 млн грн – ВАКС

НАБУ спростувало російську пропаганду про нібито "розслідування" щодо Олени Зеленської

Україна завдала масованих ударів по Московському регіону з дистанції понад 500 км

МЗС України у День пам'яті жертв радянських репресій вимагає від Москви відкрити архіви НКВС

ОСТАННЄ

Помер народний депутат, колишній перший віцепрем'єр Кубів

Європа повинна мати власні антибалістичні системи та бути самодостатньою проти загроз – Зеленський

Рецидивіста затримано за наведення російських ударів по Нікополю, гроші йому скидали дронами – СБУ

ВМС України уточнили, що РФ ударила безпілотником по сухогрузу з китайським екіпажем і власником із КНДР

Росіяни атакували китайське торгове судно в українських територіальних водах – ВМС України

ДБР з 2025 р. повідомило про підозру 21 особі, задіяній у схемах незаконного заволодіння нерухомістю, 5 справ передано до суду

Окупанти 24 рази обстріляли міста і села Донецької області за добу, 4 мирних жителів поранені – ОВА

По Чернігівщині минулої доби завдано 43 удари, четверо цивільних зазнали поранень, багато руйнувань – ОВА

За Єрмака внесено заставу в 140 млн грн – ВАКС

Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали дев'ять людей та одна загинула

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА