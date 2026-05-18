"Укрзалізниця" коригує рух поїздів після нічного масованого обстрілу Дніпропетровщини

Внаслідок нічного російського обстрілу Дніпропетровщини АТ "Укрзалізниця" заради безпеки пасажирів коригує рух поїздів, йдеться у повідомленні компанії.

"Моніторингові групи "Укрзалізниці" затримали відправку низки поїздів через безпосередню загрозу ворожих безпілотників – насамперед на Дніпропетровщині", – повідомила УЗ в телеграм в понеділок.

Наголошується, що компанія змінює деякі маршрути та проводитиме пересадку задля того, аби вагони змогли вчасно обернутися на зворотні рейси, а затримки для пасажирів – дещо скоротилися.

Таким чином, поїзд №79/80 Дніпро – Львів відправленням із Дніпра 17 травня, прослідує до Києва.

Зазначається, що пасажирів, які прямують до Львова, у Києві буде пересаджено на додатковий поїзд №291 Київ – Львів. Оорієнтовне відправлення додаткового поїзда зі столиці – після прибуття потяга №79, близько 13:30.

Рейс №80 Львів – Дніпро відправленням 18 травня стартуватиме з Києва. Таким чином, для пасажирів зі Львова до Києва буде призначено підмінний поїзд №292 Львів – Київ. Посадка у Львові – за графіком поїзда №80, орієнтовно о 15:10.

"Після прибуття до Києва пасажири здійснять пересадку в основний склад поїзда", -уточнили в УЗ.

Очікується, що поїзд №86/85 Запоріжжя – Львів прибуде до Львова близько 21:00, внаслідок чого поїзд №103/104 Львів – Лозова вирушить пізніше графіка, близько 23:00.

Що стосується потяга №285/286 Дніпро – Львів, то орієнтовний час прибуття у Львові близько 18:00, в результаті зворотний рейс №286/285 Львів – Дніпро вирушить із запізненням близько 3 годин.

"Поїзд №83/84 Дніпро – Ужгород відправленням із Дніпра 17 травня прослідує до Львова", – повідомила УЗ.

Окремо повідомляється, що пасажирів, які прямують до Ужгорода, у Львові буде пересаджено на окремий склад поїзда, а орієнтовне відправлення зі Львова до Ужгорода – близько 18:00.

Крім того, для пасажирів з Ужгорода у зворотному напрямку УЗ забезпечить відправлення окремим складом до Львова за розкладом поїзда №83/84, орієнтовно о 16:45.

"У Львові на пасажирів чекатиме основний склад поїзда", – уточнили в компанії.

Як повідомляли Повітряні сили Збройних сил України, загалом в ніч на 18 травня (з 18.00 17 травня) противник завдав комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА та ракет наземного базування.

Основний напрямок удару – Дніпро та Дніпропетровщина. Також атаковано Одещину, Чернігівщину, Запоріжжя.