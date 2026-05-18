Інтерфакс-Україна
Події
10:40 18.05.2026

Помер народний депутат, колишній перший віцепрем'єр Кубів

Народний депутат Верховної Ради України VII-IX скликань (2012-16, після 2019 року), член фракції "Європейська солідарність", колишній перший віцепрем’єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі України (2016-19), ексголова Національного банку України (2014) Степан Кубів помер у понеділок у віці 64 років.

"Керівництво Верховної Ради України, народні депутати, керівництво та працівники Апарату Парламенту висловлюють співчуття з приводу смерті народного депутата України дев’ятого скликання Степана Кубіва… Під час роботи у Верховній Раді Степан Кубів був членом Комітету з питань економічного розвитку. Світла пам’ять", – повідомляється в телеграм-каналі українського парламенту.

Кубів, 1962 р.н., до політичної кар’єри працював у банківській сфері, очолював "Кредобанк", член ради Торгово-промислової палати України на наглядової ради двох вузів, був громадським діячем та автором десятків наукових праць, кандидат економічних наук. Під час Революції гідності був комендантом київського Будинку профспілок. Очільник Українського добровільного культурно-просвітницького правозахисного благодійного товариства "Меморіал" імені Василя Стуса.

У 2006-12 рр. був депутатом Львівської обласної ради спочатку від фракції "Наша Україна", потім очолював фракцію "Фронт змін". У 2012 році уперше був обраний народним депутатом України від Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина", входив до політради партії. В 2014 році очолив Національний банк України. Того ж року став народним депутатом України від Блоку Петра Порошенка, був представником президента у Верховній Раді VIII скликання.

Народний депутат Микола Княжицький (фракція "Європейська солідарність") написав у Facebook: "Помер Степан Кубів. Тромб. На Майдані він керув життєзабезпеченням. Усі ці намети, харчування, дрова, бочки – все було на Степанові. Коли почалася пожежа у Будинку профспілок, Степан біг зі мною у вогонь рятувати людей, зокрема і журналістів "Еспресо".

