Інтерфакс-Україна
Події
10:34 18.05.2026

Європа повинна мати власні антибалістичні системи та бути самодостатньою проти загроз – Зеленський

1 хв читати
Європа повинна мати власні антибалістичні системи та бути самодостатньою проти загроз – Зеленський
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Європа та Україна зокрема потребують власних антибалістичних систем, щоб захистити себе від наявних загроз, заявив президент України Володимир Зеленський, коментуючи російську атаку в ніч на понеділок, яка спричинила поранення десятків людей та численні руйнування у восьми областях.

"Росія покладається на балістику, щоб наносити удари по людях, і саме тому маємо у Європі зробити все, щоб проти цього був надійний захист. Європа повинна мати власні антибалістичні системи і бути самодостатньою проти цих загроз. Ми знову повторюємо: нам потрібна власна антибалістика та зміцнення української ППО вже зараз", – написав Зеленський в Телеграм в понеділок.

Він анонсував на поточному тижні "роботу з партнерами для посилення захисту життів", не уточнивши деталі перемовин.

Як повідомлялося, Сили оборони України у ніч на понеділок знешкодили 503 дрони та чотири ракети з 524 та 22 випущених окупантами, зафіксовано влучання 18 ракет та 16 ударних БпЛА на 34 локаціях. Атака триває, в низці областей оголошена повітряна тривога.

Теги: #європа #антибалістика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:10 17.05.2026
Зеленський обговорив з Коштою мирні переговори та наголосив на необхідності присутності Європи в цьому процесі

Зеленський обговорив з Коштою мирні переговори та наголосив на необхідності присутності Європи в цьому процесі

19:23 12.05.2026
Зеленський: Ми формуємо антибалістичну коаліцію в Європі

Зеленський: Ми формуємо антибалістичну коаліцію в Європі

00:07 12.05.2026
Безпека Європи сьогодні виборюється в Україні – Буданов

Безпека Європи сьогодні виборюється в Україні – Буданов

17:45 11.05.2026
Цахкна: Настав час визнати, що сильна Україна – це сильна Європа

Цахкна: Настав час визнати, що сильна Україна – це сильна Європа

01:42 09.05.2026
Каллас: ЄС прагне швидко просуватись у переговорах щодо вступу Молдови – ЗМІ

Каллас: ЄС прагне швидко просуватись у переговорах щодо вступу Молдови – ЗМІ

16:08 08.05.2026
Федоров: Завдання від президента – побудувати власну антибалістичну систему ППО разом із партнерами ЄС, це ключове питання для нас зараз

Федоров: Завдання від президента – побудувати власну антибалістичну систему ППО разом із партнерами ЄС, це ключове питання для нас зараз

14:11 08.05.2026
Росія не ініціюватиме діалогу з Європою – Пєсков

Росія не ініціюватиме діалогу з Європою – Пєсков

13:29 08.05.2026
Шлях Camino Ruteno офіційно долучили до Європейської федерації шляхів святого Якова

Шлях Camino Ruteno офіційно долучили до Європейської федерації шляхів святого Якова

11:32 08.05.2026
“Україні є що показати”: Хромов про цифрові рекорди та архівну дипломатію на конференції в Європі

“Україні є що показати”: Хромов про цифрові рекорди та архівну дипломатію на конференції в Європі

03:44 05.05.2026
Президентки Єврокомісії та Європарламенту засудили іранські атаки на ОАЕ

Президентки Єврокомісії та Європарламенту засудили іранські атаки на ОАЕ

ВАЖЛИВЕ

Єрмак вийшов із СІЗО після внесення застави – ЗМІ

Помер народний депутат, колишній перший віцепрем'єр Кубів

За Єрмака внесено заставу в 140 млн грн – ВАКС

НАБУ спростувало російську пропаганду про нібито "розслідування" щодо Олени Зеленської

Україна завдала масованих ударів по Московському регіону з дистанції понад 500 км

ОСТАННЄ

Атакована ремонтна бригада енергетиків на Донеччині

РФ атакували об'єкти "Нафтогазу" на Дніпропетровщині: АЗК "Укрнафти" повністю знищена – компанія

Перша українська КАБ готова до бойового застосування – міністр оборони

Виправити помилки в реєстраційних документах на додаткову сесію НМТ можна до 21 травня – УЦОЯО

Двоє людей постраждали через удар по центру Богодухова – Синєгубов

Єрмак вийшов із СІЗО після внесення застави – ЗМІ

"Укрзалізниця" коригує рух поїздів після нічного масованого обстрілу Дніпропетровщини

Помер народний депутат, колишній перший віцепрем'єр Кубів

Рецидивіста затримано за наведення російських ударів по Нікополю, гроші йому скидали дронами – СБУ

ВМС України уточнили, що РФ ударила безпілотником по сухогрузу з китайським екіпажем і власником із КНДР

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА