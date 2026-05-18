Європа повинна мати власні антибалістичні системи та бути самодостатньою проти загроз – Зеленський

Європа та Україна зокрема потребують власних антибалістичних систем, щоб захистити себе від наявних загроз, заявив президент України Володимир Зеленський, коментуючи російську атаку в ніч на понеділок, яка спричинила поранення десятків людей та численні руйнування у восьми областях.

"Росія покладається на балістику, щоб наносити удари по людях, і саме тому маємо у Європі зробити все, щоб проти цього був надійний захист. Європа повинна мати власні антибалістичні системи і бути самодостатньою проти цих загроз. Ми знову повторюємо: нам потрібна власна антибалістика та зміцнення української ППО вже зараз", – написав Зеленський в Телеграм в понеділок.

Він анонсував на поточному тижні "роботу з партнерами для посилення захисту життів", не уточнивши деталі перемовин.

Як повідомлялося, Сили оборони України у ніч на понеділок знешкодили 503 дрони та чотири ракети з 524 та 22 випущених окупантами, зафіксовано влучання 18 ракет та 16 ударних БпЛА на 34 локаціях. Атака триває, в низці областей оголошена повітряна тривога.