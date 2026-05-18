Рецидивіста затримано за наведення російських ударів по Нікополю, гроші йому скидали дронами – СБУ

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали рецидивіста, який наводив російські удари системами залпового вогню, ствольною артилерією та FPV-дронами по Нікополю (Дніпропетровська обл.).

"Наведенням обстрілів займався завербований ворогом місцевий рецидивіст, який у середині 90-х відбував покарання за крадіжку. Влітку 2025 року він потрапив до уваги російських спецслужбістів через власні публікації в телеграм-каналах на підтримку кремлівського режиму. Згодом на месенджер чоловіка вийшов співробітник фсб, який запропонував "швидкі заробітки" в обмін на співпрацю", – повідомляє СБУ.

Встановлено, що першу суму агент отримав від російських окупантів за допомогою дрона, який скинув поблизу його подвір’я капсулу з грошима.

"За це фігурант відстежував місця дислокації Сил оборони на території прифронтового міста та прибережній території. Найбільше ворога цікавило розташування фортифікаційних споруд та вогневих позицій ППО українських військ. Також для збору розвідданих агент завуальовано розпитував знайомих про місцерозташувсання оборонних об’єктів, а потім проводив там дорозвідку", – йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ завчасно убезпечили локації захисників, а після документування розвідактивності агента затримали його.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Зловмисник перебуває під вартою.