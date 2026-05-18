10:25 18.05.2026

ВМС України уточнили, що РФ ударила безпілотником по сухогрузу з китайським екіпажем і власником із КНДР

Російські війська вранці в морі неподалік Одещини завдали удару безпілотником по суховантажному судну KSL DEYANG, на борту – екіпаж з громадянами Китаю, а саме судно ходить під прапором Маршалових островів, власник – із Північної Кореї, повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

"Сьогодні вранці ворожий ударний БПЛА атакував суховантажне судно "KSL DEYANG", яке перебувало в морі неподалік Одещини. Судно ходить під прапором Маршаллових островів, а його судновласник – із КНДР (Корейська Народно-Демократична республіка, неофіційна назва – Північна Корея - ІФ-У). На борту – екіпаж із громадян Китаю", - йдеться у повідомленні ВМС ЗСУ.

"росія вкотре демонструє, що її атаки становлять загрозу не лише Україні, тепер це ризик навіть для її найближчих партнерів, чиї судна опиняються в Чорному морі", – наголосили в ВМС ЗСУ.

