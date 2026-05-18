Росіяни атакували китайське торгове судно в українських територіальних водах – ВМС України

У ніч проти 18 травня російський "шахед" атакував китайське торгове судно в українських територіальних водах, повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Цікаво, що рухало росіянами, коли вони сьогодні вночі вирішили "шахєдом" оприходувати китайське торговельне судно в нашому морі. Обійшлося без жертв, але це щось нове", – написав він у фейсбуці в понеділок.

"Произошла чудовищная ошибка, товарищи?" – саркастично додав Плетенчук.

Пізніше він додав нові подробиці: китайське судно з китайським екіпажем збиралося йти до Китаю. Росіяни вдарили саме в ту мить. "Вдарити цілеспрямовано по китайському судну з китайським екіпажем перед поїздкою в Китай. Та що ви знаєте про "много_ходов_очка" російського диктатора. Така вона – московська дипломатія", – написав Претенчук.