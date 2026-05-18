ДБР з 2025 р. повідомило про підозру 21 особі, задіяній у схемах незаконного заволодіння нерухомістю, 5 справ передано до суду

Державне бюро розслідувань (ДБР) з 2025 року розслідувало 19 кримінальних проваджень щодо незаконного посягання на майно померлих громадян – про підозру було повідомлено 21 особі, а до суду було направлено 5 обвинувальних актів щодо 8 осіб, встановлена сума збитків державі від зазначених схем перевищила 22,7 млн грн, повідомила пресслужба відомства.

"Загалом, з 2025 року ДБР розслідувало 19 кримінальних проваджень щодо незаконного посягання на майно померлих громадян. За результатами такої роботи про підозру було повідомлено 21 особі, а до суду було направлено 5 обвинувальних актів щодо 8 осіб", – йдеться у повідомленні ДБР у Телеграмі у понеділок.

Повідомляється, встановлена сума збитків державі від зазначених схем перевищила 22,7 млн грн. За результатами роботи ДБР суди арештували майно фігурантів на 31,5 млн грн. Державі було відшкодовано збитків на майже 4 млн грн.

Одним із останніх прикладів такої роботи стало викриття схеми захоплення квартир померлих за участі ексголови Макарівського райсуду Київської області Олексія Тандира, який у травні 2023 року збив військового на блокпосту у Києві.

Як зазначається, ДБР направляє арештоване майно на користь Збройних сил України. Впродовж останнього часу на баланс однієї з частин було передано 15 квартир у столиці.