Окупанти 24 рази обстріляли міста і села Донецької області за добу, 4 мирних жителів поранені – ОВА

Четверо жителів Краматорського та Покровського районів Донецької області отримали поранення внаслідок обстрілів з боку російських окупантів протягом минулої доби, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін вранці понеділка, 18 травня.

"Краматорський район. У Миколаївці пошкоджено 4 багатоповерхівки, адмінбудівлю та інфраструктурний об’єкт; у Никонорівці пошкоджено 13 приватних будинків. У Слов’янську поранено 2 людини, пошкоджено 4 приватні будинки, крамницю та склад. У Ясногірці Краматорської громади пошкоджено 7 приватних будинків і 2 автівки. У Привіллі Черкаської громади пошкоджено інфраструктуру. У Сергіївці Андріївської громади пошкоджено господарче приміщення. У Дружківці поранено людину, пошкоджено 2 багатоповерхівки", – написав Філашкін в Телеграм.

Крім цього, за його словами, поранено жителя міста Добропілля Покровського району, також там пошкоджено багатоповерхівку. У Різниківці Сіверської громади Бахмутського району обстрілами пошкоджено приватні будинки.

Всього за добу російські окупанти 24 рази обстріляли населені пункти області.

З населених пунктів на лінії фронту за минулу добу було евакуйовано 213 людей, у тому числі 27 дітей.

Як повідомлялося, 16 травня російські окупанти 12 разів обстріляли населені пункти Донецької області, загинув один мирний житель. 15 травня окупанти 13 разів обстріляли населені пункти області, було поранено четверо цивільних. 14 травня окупанти 19 разів обстріляли населені пункти Донецької області, про жертв та постраждалих не повідомлялося.

З лінії фронту 16 травня за добу було евакуйовано 234 людини, у тому числі 44 дитини.