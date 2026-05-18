По Чернігівщині минулої доби завдано 43 удари, четверо цивільних зазнали поранень, багато руйнувань – ОВА

Російські окупанти минулої доби завдали 43 удари по Чернігівській області, відомо про чотирьох постраждалих, є руйнування, повідомив очільник обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

За його даними, у Корюківському районі у Мені через удар "герані" по підприємству загорівся молочний цех. Травмовані двоє людей – лікуються амбулаторно. У селі Корюківської громади FPV-дрон поцілив по оселі. Загорівся будинок та автівка. Постраждала 50-річна господарка та її 24-річний син. Їх госпіталізували з опіками та акубаротравмами.

У Чернігівському районі безпілотник "Герань" вдарив по обласному центру – загорілися дві автівки, пошкоджена двоповерхова будівля. У Ріпкинській громаді пошкоджений будинок, у Городнянській – магазин.