За Єрмака внесено заставу в 140 млн грн – ВАКС

Застава за колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака у визначеному судом розмірі 140 млн грн вже внесена повністю.

"Станом на ранок понеділка внесено заставу в повному обсязі", – повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у Вищому антикорупційному суді України.

При цьому співрозмовник агентства не уточнив, чи вийшов наразі Єрмак із СІЗО.

Як повідомлялося, станом на другу половину дня п’ятниці, 15 травня, на рахунок ВАКС надійшло 54,8 млн грн застави. Перед тим, вранці 14 травня, ВАКС обрав Єрмаку, який підозрюється в легалізації коштів на елітному будівництві, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 140 млн грн. Єрмак був присутній на засіданні, і за рішенням суду його було взято під варту. Після оголошення рішення суду він заявив про намір оскаржити його, а сторона обвинувачення повідомила, що визначиться з оскарженням після ознайомлення з повним текстом ухвали, який буде проголошено 18 травня.

У разі внесення застави на підозрюваного буде покладено такі обов’язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, детектива, прокурора та суду, повідомляти про зміну проживання та роботи, не відлучатися за межі м. Києва, здати на зберігання документи для виїзду за кордон, до МЗС – дипломатичні паспорти, утримуватися від спілкування з підозрюваними, зокрема ексвіцепрем’єром Олексієм Чернишовим та бізнесменом, фігурантом справи "Мідас" Тимуром Міндічем, а також носити електронний засіб контролю.

Ввечері 11 травня Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру Єрмаку як одному з учасників організованої групи, причетної до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. Сам Єрмак заперечив наявність у нього елітної нерухомості.

САП просив суд про обрання запобіжного заходу Єрмаку у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 180 млн грн.