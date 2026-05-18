Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали дев'ять людей та одна загинула

Російські війська обстріляли Херсонську область, внаслідок чого постраждали дев'ять людей та одна загинула, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 9 – дістали поранення", – сказано в повідомленні.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Вірівка, Раківка, Берислав, Костирка, Інгулець, Зеленівка, Інгулівка, Понятівка, Микільське, Федорівка, Дар'ївка, Антонівка, Велетенське, Дніпровське, Зміївка, Іванівка, Качкарівка, Комишани, Михайлівка, Наддніпрянське, Новокаїри, Новорайськ, Садове, Томарине, Софіївка, Високе, Білозерка, Ромашкове, Янтарне, Розлив, Зорівка, Надіївка, Станіслав, Олександрівка, Широка Балка, Веселе та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 15 приватних будинків. Також окупанти понівечили магазин, автобус та приватні автомобілі.

Між тим, в неділю зі звільнених громад регіону евакуювали 5 людей.